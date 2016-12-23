23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti

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Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti
ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'a boşanma davası açacağını söyleyen Ebru Gündeş kararından vazgeçti. Çiftin kısa süre önce barıştığı ortaya çıktı.
Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı. Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD'de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş'in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu.

İKİ TARAF DA DAVA AÇMADI

Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı. Reza Zarrab'la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş, bir süre sonra eşiyle iletişim kurdu.

TELEFONLA GÖRÜŞEN ÇİFT BUZLARI ERİTTİ

Telefon yoluyla görüşen çift arasındaki buzlar kısa sürede eridi. Ve ünlü şarkıcı, boşanma kararından vazgeçti.

TAŞINMAKTAN DA VAZGEÇTİ

Eşinin Kanlıca'daki yalısından Beykoz'daki bir eve geçme planları yapan Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti.

Ebru Gündeş ve Ufuk Ceylan hakkında çıkan aşk iddiaları, geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Bu barışma haberi, söz konusu iddianın da asılsız olduğu şeklinde yorumlandı.

Hürriyet

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