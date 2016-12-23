Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı. Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD'de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş'in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu.
İKİ TARAF DA DAVA AÇMADI
Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı. Reza Zarrab'la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş, bir süre sonra eşiyle iletişim kurdu.
TELEFONLA GÖRÜŞEN ÇİFT BUZLARI ERİTTİ
Telefon yoluyla görüşen çift arasındaki buzlar kısa sürede eridi. Ve ünlü şarkıcı, boşanma kararından vazgeçti.
TAŞINMAKTAN DA VAZGEÇTİ
Eşinin Kanlıca'daki yalısından Beykoz'daki bir eve geçme planları yapan Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti.
Ebru Gündeş ve Ufuk Ceylan hakkında çıkan aşk iddiaları, geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Bu barışma haberi, söz konusu iddianın da asılsız olduğu şeklinde yorumlandı.
Hürriyet
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
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Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı. Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD'de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş'in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu.
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