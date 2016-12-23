HDP'li Pervin Buldan gözaltına alındı haberi yalan çıktı

TBMM Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, bugün sabah saatlerinde Twitter hesabından 'Gözaltına alındım' mesajı paylaşmıştı.

Buldan mesaj sonrası önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ardından da Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi. İfade sonrası Pervin Buldan yaptığı açıklamada gözaltına alınmasının hukuksuz olduğunu ve kendisinin TBMM Başkanvekili olduğunu hatırlatmıştı.

Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pervin Buldan hakkında bir gözaltı kararı bulunmadığını, Buldan'ın ifadeye çağrıldığını bildirdi.

TWITTER'DAN BU MESAJI ATMIŞTI

Pervin Buldan'ın "Gözaltına alındım" tweeti basında hakkında verilmiş bir gözaltı kararı olduğu yönünde yorumlanmıştı.





PERVİN BULDAN NEDEN İFADE VERDİ?

Pervin Buldan, suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı’nda talimatla ifade verdi. Buldan, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifadesinin ardından serbest bırakılarak adliyeden ayrıldı. Buldan'a, Iğdır'da yaptığı konuşma nedeniyle dava açılmıştı.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA YAPTI

Pervin Buldan, serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Buldan, "Bugün duruşmam vardı. İfade vermeyeceğimizi beyan ettik daha önce duruşmaya gelmeceğimizi zaten biliyorlardı. Gelip beni zorla evden gözaltına aldılar. İfade vermiyorum diyerek beyan ettim. Bunun hukuksuzluk olduğunu söyledim. 12 milletvekilimizin cezaevinde hukuksuz yattığını söyledim. Mahkemede herhangi bir bir karar çıkmadı. Dosyanın Iğdır'a geri gönderildi düşünüyorum. Ben TBMM'nin başında olan iki kadından biriyim" ifadelerini kullandı.