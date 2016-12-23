23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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ABD'nin çok tehlikeli planı! Suriye'ye gönderiyor

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Moskova Bildirisi’ne dâhil olamayan ABD, anlaşmaya İran üzerinden sızmak istiyor. Tahran destekli Haşdi Şabi ile PYD’yi ortaklaştıran Washington, Haşdi Şabi'yi Suriye'ye gönderiyor
ABD'nin çok tehlikeli planı! Suriye'ye gönderiyor
ABD'nin çok tehlikeli planı! Suriye'ye gönderiyor ABD'nin çok tehlikeli planı! Suriye'ye gönderiyor ABD'nin çok tehlikeli planı! Suriye'ye gönderiyor

Suriye'deki varlığını her geçen gün arttıran İran, Irak'takine benzer bir yapıyı Suriye'de oluşturma peşinde. Sunnilere karşı gerçekleştirdiği katliamlarla gündeme gelen Haşdi Şabi'nin önümüzdeki günlerde Suriye'de operasyonlara başlayacağı İran kaynakları tarafından dile getiriliyor. İran destekli bu örgütü Irak'takine benzer bir şekilde uluslararası arenada legalleştirmesi gündemde. 

"DEVRİMCİ KOMANDOLAR" ADIYLA KUKLA MUHALEFET KURDULAR

Suriye krizini çözmek için Moskova’da kurulan mutabakat masasında kendine yer bulamayan ABD, anlaşmaya dâhil olabilmek adına yeni yollar arıyor. Buna göre Washington, planın ilk ayağı olarak İran destekli milis gücü Haşdi Şabi ile PKK’nın Suriye kolu PYD’yi Suriye’de bir araya getirdi.

TERÖR MASASI KURULDU

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, önceki gece Haşdi Şabi’den bir grup komutan, PYD ile görüşmek için rejim kontrolündeki Kamışlı’ya geldi. Görüşmenin, Irak’ta Haşdi Şabi bünyesinde tamamı PKK’ya yakın gruplardan oluşan bir birlik kurulması haberinin üzerine gelmesi dikkat çekti. Bu sırada KDP-İ’ye (İran Kürdistanı Demokrat Partisi) ve ENKS’ye Haşdi Şabi ile PYD üzerinden artan baskı da iki grubu stratejik ortaklığa itti. Öte yandan geçen hafta yine İran’a yakın Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah PKK’yı övmüştü. İsrail Ordusu ise, Hizbullah’ın ABD’nin Lübnan ordusuna verdiği ağır silah ve askeri araçları kullandığını aktarmıştı. PYD’ye desteği ile bilinen ABD’nin bu iki grubu yakınlaştırarak, tekrardan masaya dönmek için zorlaması bekleniyor.

Suriye’de değişen dengelere dâhil olma çabasındaki ABD, iki askeri hamle daha gerçekleştirdi. İlk olarak, Rakka operasyonunda kullandığı PYD’ye yabancı savaşçılardan oluşan ‘Anti-Faşist Enternasyonalist Tabur’ kurdurdu. İkinci hamlede ise, Ürdün sınırındaki etkisiz Suriyeli muhalif Yeni Suriye Ordusu’nu ‘Devrimci Komandolar’ adıyla yeniden pazarlamaya çalışan ABD’nin, Obama’nın onayladığı silah bütçesi üzerinden besleyeceği tahmin ediliyor. 

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