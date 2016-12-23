1 Kasım 2015 seçimlerinde Türkiye genelinde parti üyesi oldukları halde CHP’ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 kişiden 3 bin 631’nin parti üyeliklerine son verilirken, 265 kişinin ise itirazı kabul edildi. CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, söz konusu sorunun Türkiye genelinde olmasına rağmen özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerinde üyeliklerden çıkarılma olduğunu söyledi. Kurukçu, “1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldukları halde bazı sandıklarda bize oy çıkmadı. Bu da genelde 3 bin 896 üyemize tekabül etti. Burada MYK’mızın 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında tüzüğümüzün 19. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak ilgili üyeliklerin sonlandırılması kararı alındı. Bütün illerimize 15 günlük askı süresi tanındı ve bu sürede Van’da da 506 üyemizde bu sıkıntı vardı. Bu sürede itirazda bulunan bazı üyelerimizin itirazları dikkate alınmadı. Çünkü itirazlar uygun değildi. Sonuç olarak bu anlamda ilimizde de 506 üyemizin üyeliklerine son verdik” dedi.
Van’da üyeliğine son verilen 506 kişinin ilçelere göre dağılımını da açıklayan Kurukçu, “Bahçesaray’da 5, Başkale’de 78, Çaldıran’da 6, Çatak’ta 3, Edremit’te 28, Erciş’te 50, Gevaş’ta 3, Gürpınar’da 15, İpekyolu’nda 100, Muradiye’de 29, Özalp’ta 16, Saray’da 12 ve Tuşba’da 161 üyemiz olmak üzere toplam Van ilimizde 506 üyemizin üyeliklerine son verildi” diye konuştu.
HDP-CHP ittifakı iddialarına yalanlama
Parti üyeliklerine son verilen kişilerin büyük çoğunluğunun Doğu ve Güneydoğu illerinde yer alması ise, 2015 seçimlerinde HDP-CHP ittifakı iddialarını gündeme getirmişti. Kurukçu, “Ben 1 Kasım seçimlerinde milletvekili adayıydım. Ortaya atılan iddiaları kesinlikle asılsız buluyorum. Kesinlikle CHP’lilerin HDP’ye ya da HDP’lilerin CHP’ye destek verdiği kanaatinde değilim” ifadelerini kullandı.
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Van’da 506 kişi CHP üyeliğinden atıldı
1 Kasım 2015 seçimlerinde Türkiye genelinde parti üyesi oldukları halde CHP’ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 kişiden 3 bin 631’nin parti üyeliklerine son verilirken, 265 kişinin ise itirazı kabul edildi. CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, söz konusu sorunun Türkiye genelinde olmasına rağmen özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerinde üyeliklerden çıkarılma olduğunu söyledi. Kurukçu, “1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldukları halde bazı sandıklarda bize oy çıkmadı. Bu da genelde 3 bin 896 üyemize tekabül etti. Burada MYK’mızın 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında tüzüğümüzün 19. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak ilgili üyeliklerin sonlandırılması kararı alındı. Bütün illerimize 15 günlük askı süresi tanındı ve bu sürede Van’da da 506 üyemizde bu sıkıntı vardı. Bu sürede itirazda bulunan bazı üyelerimizin itirazları dikkate alınmadı. Çünkü itirazlar uygun değildi. Sonuç olarak bu anlamda ilimizde de 506 üyemizin üyeliklerine son verdik” dedi.
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