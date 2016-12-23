Putin Gülen için harekete geçebilir!

Rus büyükelçi'nin FETÖ bağlantılı bir polis tarafından öldürümesi olayının, Rusya'nın Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için harekete geçmesine neden olabileceği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından Rusya'dan gelen 18 kişilik heyet Ankara'da çalışmalarına başladı.

Ortak yürütülen süreç, Nisan 2016'da çıkarılan Ceza İşlerinde Adli Yardım Yasası temel alınarak yürütülüyor.

GÜLEN'İN İADESİNİ İSTEYEBİLİR

Yasa kapsamında soruşturma ve yargılamayı Türk heyeti yapacak, her 2 taraf da elindeki bilgi-belgeleri diğer tarafla paylaşacak. Ortak komite deliller ışığında kriminal rapor hazırlarken ilginç bir gelişme de gündeme geldi.Rusya'nın, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesini istemeyi düşündüğü öğrenildi.

RUSYA FETÖ KONUSUNDA İKNA OLDU

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, son suikastın ardından Rusya'nın FETÖ konusunda ikna olduğunu belirterek, "Küresel çapta bir operasyon başlıyor. Önümüzdeki günlerde Rusya Gülen'i isteyebilir. Büyükelçi uluslararası hukuka göre ikinci devlet adamı sayılır. Rusya da hukuki haklarını kullanarak bu adımı atabilir" dedi.