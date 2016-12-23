23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:20Öğle 13:10İkindi 15:26Akşam 17:48Yatsı 19:15
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 77.279 -0.16
  • Altın: 127,871 0.37
  • Dolar: 3,5112 -0.03
  • Euro: 3,6680 -0.09

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

»
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu İstanbul'da DEAŞ operasyonu İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ARAMA VE EL KOYMA KARARI DA ALINDI

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

31 GÖZALTI

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

10 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı!ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı!ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili "Suçlamaları reddediyoruz, saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyonHürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyonHürriyet Daily News yazan Bekdil, camilerde Nazi örgütlenmesi kurulduğunu ileri sürecek kadar küstahlaştı.
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
Mete Yarar: İdam gelirse kaçanlar iade edilmezMete Yarar: İdam gelirse kaçanlar iade edilmezMete Yarar, AK Parti'nin gençlik kolları tarafından düzenlenen etkinlikte "idam" tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
HDP'li Pervin Buldan gözaltına alındı haberi yalan çıktıHDP'li Pervin Buldan gözaltına alındı haberi yalan çıktıTBMM Başkanvekil Pervin Buldan'a İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gözaltı yalanlaması geldi. Emniyet Pervin Buldan'ın gözaltına alınmadığını ifadeye çağrıldığını bildirdi.
  • Putin Gülen için harekete geçebilir!23 Aralık 2016 Cuma 10:44
  • Bakanlıktan Julianne Moore açıklaması23 Aralık 2016 Cuma 09:57
  • FETÖ'cü'nün arabasından çıkan not kan dondurdu23 Aralık 2016 Cuma 09:23
  • El Bab’da ev ev DEAŞ’lı aranıyor23 Aralık 2016 Cuma 09:03
  • Ankara'da polise silahlı saldırı!23 Aralık 2016 Cuma 09:03
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar23 Aralık 2016 Cuma 09:00
  • FETÖ'nün uyuyan hücresi çıktı23 Aralık 2016 Cuma 08:55
  • Amsterdam: İade edileceğinden hiç şüphemiz yok23 Aralık 2016 Cuma 08:51
  • FETÖ'cü katil Altıntaş'ın CIA bağlantısı23 Aralık 2016 Cuma 08:44
  • TSK'dan El Bab açıklaması!23 Aralık 2016 Cuma 08:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri