23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon

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Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon
Hürriyet Daily News yazan Bekdil, camilerde Nazi örgütlenmesi kurulduğunu ileri sürecek kadar küstahlaştı.
Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon

Hürriyet Daily News yazan Burak Bekdil, 13 Aralıkta ABD'deki Yahudi lobisinin haberlerine yer veren Galestone Institute'deki köşesinde skandal bir yazıya imza attı.

Danışma kurulunda eski CIA Direktörü R. James Woolsey Jr.ın da olduğu enstitünün yazan da olan Bekdil, "Erdoğan'ın Özel Gençlik Ordusu" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bekdil yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 aşamalı bir planla gençlerden bir ordu kuracağı gibi saçma bir yalana yer verdi.

Bekdil'in mantık yoksunu iddiasına göre ilk etapta 1,500 camide örgütlendirilecek gençler 2021 yılına kadar 20 bin camide yapılanacak, sonunda 45 bin caminin bu gençleri barındıracak! 

Bu deli saçması iddiası için "NAZİ Partisi'nin Hitler Gençlik Örgütü gibi olacaklar" benzetmesi yapan Bekdil aynca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra paranoya halinde olduğunu ileri sürdü.

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Akşam

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