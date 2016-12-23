23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı!

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ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı!
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili "Suçlamaları reddediyoruz, saldırıyı kınıyoruz" dedi.
ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı! ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı! ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı!

NTV’ye konuk olan ABD Büyükelçisi John Bass gündeme dair soruları cevapladı. 

Bass’in yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Türkiye’de yaşanan terör olaylarından rahatsızız. Terör örgütlerine çağrı, Silahları bırakın şiddet kullanmaktan vazgeçin. Türkiye Rusya arasındaki ilişkilere yapılan bir saldırı olmasının yanından diplomasi mesleğine de yapılmış bir saldırıdır. Suçlamaları reddediyoruz. Saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının yapılmasın katkı sağlayanların mümkün olduğunca çabuk şekilde adalet önüne çıkarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. ABD’nin bu saldırıda desteği olduğuna yönelik delil yok. Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Soruşturmaya destek önerisinde bulunduk.

GÜLEN'İN İADESİ

Fetullah Gülen’in iadesi talebinin incelenmesi ilgili süreçte herhangi bir yavaşlama yok. Hukuk sistemimizdeki farklılıklar nedeniyle dava hakkında çok fazla konuşulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz dava hakkında ne kadar az konuşuyorsak konuyu o kadar ciddiye alıyoruz demektir. (Trump, Gülen'i iade konusunda istekli görünüyor... Sizin düşünceniz nedir? sorusu üzerine) Bir sonraki yönetim için konuşamam. ABD Türkiye’nin güçlü olmasını istiyor. Türkiye'nin bölünmesi karmaşa içinde olması bizim menfaatimize değildir. Ben yeni yönetimde nasıl politika değişikliği görürsek görelim bu hususların Türkiye’ye yaklaşımın temeli olarak kalacağına eminim.

ABD’NİN PYD-YPG’YE DESTEK İDDİASI

YPG’yi destekliyoruz ama doğrudan silah vermiyoruz. YPG’ye gelişmiş ve ağır silahlar vermedik. Amaç, DEAŞ’ın saldırı kapasitesini azaltmak. Suriye’de sözde kantonların birleşmesini desteklemedik ve desteklemeyeceğiz.

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