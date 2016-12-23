23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Robinho Antalyaspor'a geliyor!

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Robinho Antalyaspor'a geliyor!
Antalyaspor yönetimi, futbol hayatını Brezilya'da sürdüren 32 yaşındaki Robinho'yu transfer etmek için girişimlere başladı.
Robinho Antalyaspor'a geliyor! Robinho Antalyaspor'a geliyor! Robinho Antalyaspor'a geliyor!

Spor Toto Süper Lig'de Samuel Eto'o'lu kadrosuyla dikkati çeken Antalyaspor, bir dünya yıldızını daha transfer etmek için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Antalyaspor yönetiminin 'Brezilyalı ses getirecek yıldız' diye adlandırıp isim belirtmek istemediği futbolcunun Robinho olarak bilinen 32 yaşındaki Robson de Souza olduğu öğrenildi.

Yöneticilerin transferi tamamlamak istedikleri, yıldız futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da kadrosunda istediği ifade edilen Brezilyalı Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra futbol kariyerine ülkesinde Atletico Mineiro'da devam ediyor. 

ETO'O TRANSFERİ BU KEZ GERÇEKLEŞECEK

Öte yandan golcü arayışı içinde olan Beşiktaş'ın sezon başında alamadığı Eto'o ve kulübüyle bu kez anlaştığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

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