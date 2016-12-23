23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete övgü

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete övgü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Moskova’da yaptığı Suriye konulu toplantının ardından ilan edilen deklarasyonu hakkında bir değerlendirmede bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete övgü CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete övgü CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete övgü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sekiz maddelik Moskova Deklarasyonu’na, “Olması gereken gibi bir metin olmuş, bizim 6 yıl önce söylediğimiz noktaya gelinmiş” sözleriyle destek verdiğini belirtti. 

Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi’ndeki makamTüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da hazır bulundu. Alınan bilgilere göre kabulde Çalışkan, yönetim kurulu adına, 1992’de Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü sıfatıyla katıldığı derneklerinin kongresine ait toplu bir fotoğrafı hediye etti. Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafı görünce duygulandığı öğrenildi.

‘Geri adım attılar’

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından imzalanan ve Suriye’de “siyasi müzakereler” için bir yol haritası niteliğinde olan sekiz maddelik Moskova Deklarasyonu’nu övdü.
CHP liderinin deklarasyona ilişkin olarak, “Olması gereken gibi bir metin olmuş, bizim 6 yıl önce söylediğimiz noktaya gelinmiş” dediği, deklarasyonun Ak Parti’nin yıllardır uyguladığı Suriye politikasından geri adım olarak nitelendirilebileceğine işaret ettiği belirtildi.

‘Biz çözeriz’

Görüşmede Çalışkan, emeklilerin sorunları hakkında bilgi verirken, bazı taleplerini de iletti. Alınan bilgilere göre, emeklilerin maaşı ile çalışanların maaşı arasındaki uçurumun giderek arttığına dikkati çeken Çalışkan, çalışana verilen artış kadar bir oranın emeklilere de verilmesi gerektiği görüşünü iletti. Aynı şekilde, memur emeklisi ve işçi emeklisi arasındaki maaş farkının da arttığına işaret eden Çalışkan’ın, emekli aylıkları için, “taban aylık” uygulamasına geçilmesi önerisini gündeme getirdiği, memur emeklilerinin bin 618 TL, yeni işçi emeklilerinin ise 800 TL aldığına dikkati çektiği ifade edildi. Çalışkan’ın sağlıkta katkı payı uygulamasına da son verilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bu talepler karşısında, emeklilerin sorunlarını en iyi bilen partinin CHP olduğunu ifade ederek, emeklilerin pek çok sorununun çözümüne ilişkin son seçim bildirgelerinde hükümler olduğuna dikkati çekti. Kılıçdaroğlu’nun, emekliye iki maaş ikramiye önerdiklerini anımsattığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “İfade edilen sorunları not aldım, üzerinde çalışacağız, konunun TBMM ve hükümet nezdinde gündemde tutulmasını takip edeceklerini ifade ettiği belirtildi. 

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