23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Pervin Buldan serbest bırakıldı

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Pervin Buldan serbest bırakıldı
Gözaltına alındığı iddia edilen TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldı.
Pervin Buldan serbest bırakıldı Pervin Buldan serbest bırakıldı Pervin Buldan serbest bırakıldı

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltına alındı. Buldan, sosyal medya hesabından "Gözaltına alındık" yazarak durumu doğruladı. Buldan'ın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Bakırköy Adliyesi'nde ifade veren Buldan, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldı.

HDP: EVİNDE GÖZALTINA ALDILAR

HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın bu sabah İstanbul'da evinde gözaltına alındığını açıkladı.
 

Öte yandan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım da gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Bakırköy Adliyesi'nde ifade veren Buldan, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldı.

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