Pervin Buldan serbest bırakıldı

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltına alındı. Buldan, sosyal medya hesabından "Gözaltına alındık" yazarak durumu doğruladı. Buldan'ın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Bakırköy Adliyesi'nde ifade veren Buldan, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldı.
HDP: EVİNDE GÖZALTINA ALDILAR
HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın bu sabah İstanbul'da evinde gözaltına alındığını açıkladı.
Öte yandan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım da gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakırköy Adliyesi'nde ifade veren Buldan, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldı.