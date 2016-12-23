23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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FETÖ'cüler paraları böyle kaçırdı!

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FETÖ'ye finansal destek sağlayan bazı kişilerin Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına para çıkarma görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.
FETÖ'cüler paraları böyle kaçırdı!
FETÖ'cüler paraları böyle kaçırdı! FETÖ'cüler paraları böyle kaçırdı! FETÖ'cüler paraları böyle kaçırdı!

 

Kayıtlarda şüphelilerden Hakan G, Bayram O, Faruk S. ve Mehmet Akif S'nin araçla Atatürk Havalimanına geldikleri, aralarına Ferhan E'nin de katılmasıyla bilet kontuarı önünde beklemeye başladıkları ve bu sırada hava trafik kontrolörleriyle diyalog kurdukları görülüyor. 

KAMERALARA TAKILDI

Şüphelilerin daha sonra dış hatlar gidiş katındaki pasaport kontuarı önüne gelmeleri, ortak hareket eden Hakan G, Bayram O, Faruk S. ve Ferhan E'nin uçağa binmek üzere Dış Hatlar'dan çıkış yapmaları ve ülkeden ayrılmaları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KONTROLÖRLERDEN YARDIM ALDILAR

Ortak hareket eden 4 şüphelinin, hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla parayı yurt dışına çıkardıkları değerlendiriliyor.

PARALAR YURT DIŞINA ÇIKARTILDI

Diğer şüpheli Mehmet Akif S'nin ise gümrük kapısının ardından ikinci arama noktasından geçtiği ve yolculara ait valizlerin yürüyen bantlar vasıtasıyla uçakların bagaj kısmına gönderildiği yerde kameralara yansıdı. Emniyet yetkilileri, şüpheli Mehmet Akif S'nin ise bu yöntemle parayı yurt dışına çıkardığını belirtiyor.

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