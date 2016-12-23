23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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AK Parti'den kritik hamle! Tüm illere gönderildi

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AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin her yönüyle anlatıldığı 18 maddeden oluşan bilgilendirme kılavuzu hazırladı.
AK Parti'den kritik hamle! Tüm illere gönderildi
AK Parti'den kritik hamle! Tüm illere gönderildi AK Parti'den kritik hamle! Tüm illere gönderildi AK Parti'den kritik hamle! Tüm illere gönderildi

Edinilen bilgiye göre, yapılan istişarelerde gündeme gelen konular ışığında, teklifin gerekçeleriyle AK Parti teşkilatına anlatılması amacıyla AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca, Cumhurbaşkanlığı sisteminin her yönüyle anlatıldığı kılavuz hazırlandı.

Referandum öncesi sahaya inecek milletvekillerine ve teşkilatlara yönelik kılavuzla, Cumhurbaşkanlığı sisteminin en doğru şekilde halka anlatılması için ilk adım atılmış oldu.

18 MADDEDE ÖZETLENDİ

Başkanlık sistemine neden ihtiyaç duyulduğunun 18 maddede özetlendiği kılavuzda, mevcut sistemin sıkıntıları, yeni sistemin avantajları madde madde anlatılırken, diktatörlük eleştirilerine de cevap verildi.

Kılavuzun ilk bölümünde "Anayasa değişikliğine neden ihtiyaç var?" sorusuna yanıt aranırken, ikinci bölümde değişikliğin neler getirdiği maddeler halinde özetlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla milletvekillerine gönderilen kılavuzla, referandum sürecinde "söylem birliği" sağlanmasının da amaçlandığı öğrenildi.

Klavuz tüm il ve ilçe teşkilatlarına gönderilecek.

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