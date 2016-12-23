23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:20Öğle 13:10İkindi 15:26Akşam 17:48Yatsı 19:15
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 77.188 -0.28
  • Altın: 127,726 0.25
  • Dolar: 3,5111 -0.03
  • Euro: 3,6674 -0.11

Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı

»
1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, eski yerinden kaldırılarak, İstanbul'a veda etti.
Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı
Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yapılan onarımların ardından Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti.

GALATA KÖPRÜSÜ İSTANBUL'A VEDA ETTİ

Haliç’teki su sirkülasyonu engellediği için ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç’ten çıkarıldı. Böylece bir çok İstanbullunun anılarında yer alan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul’a da veda etmiş oldu.

Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı

 

YANGINDA HASAR GÖRDÜ

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yolcu vapurlarının Eyüp’e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç’in temizlenmesi çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle 7 Ekim 2012 yılında tekrar yaya ve araç trafiğine kapatılmış, sökülerek yerinden kaldırılacağı açıklanmıştı.

 

GALATA KÖPRÜSÜ'NÜN TARİHİ

Eski adıyla Cisr-i Cedit (Yeni Köprü) Köprüsü, 1845 yılında ilk önce ahşap olarak inşa edildi. Ancak kısa sürede eskiyen köprü, 1863 yılında yenilendi. 37 yıl bu şekilde hizmet veren köprünün yerine deniz üzerinde yüzen dubalar üzerine inşaa edilen yeni bir köprü daha yapıldı. Bu köprü 1912 yılında halkın kullanımına açıldı. 1914 yılında bu köprünün üzerinden, elektrikli Eminönü-Karaköy bağlantısı sağlandı. 1987 senesinde Köprü’nün Haliç’e bakan tarafında yeni bir köprünün yapımına başlandı. Ve bu köprünün yapımı tamamlanmadan önce, 1992 yılı mayıs ayında Tarihi Galata Köprüsü çıkan bir yangın sonucu büyük hasar göndü ve ulaşıma kapandı. Bunun üzerine inşası hızlandırılan kazıklar üzerine yapılan yeni köprü yangından bir ay sonra hizmete alındı. Eski galata köprüsü ise yerinden sökülüp tamir gördükten sonra Hasköy, Arnavutköy sahiline yerleştirilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı!Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı!Euroleague'in CEO'su Bertomeu, 2017'de İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'un planlandığı gibi yapılacağını ve terör olayları sebebiyle geri adım atmayacaklarını açıkladı.
Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldıTarihi Galata Köprüsü kaldırıldı1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, eski yerinden kaldırılarak, İstanbul'a veda etti.
Karnından 13 litre sıvı çıkartıldıKarnından 13 litre sıvı çıkartıldıKonya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Saadet Kızılkaya'nın karnından 13 litre sıvı çıkartıldı.
Eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı​Eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı​Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem hazırlığı öncesi keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren 4 kişi yakalandı.
FETÖ'cüler paraları böyle kaçırdı!FETÖ'cüler paraları böyle kaçırdı!FETÖ'ye finansal destek sağlayan bazı kişilerin Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına para çıkarma görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.
Pervin Buldan serbest bırakıldıPervin Buldan serbest bırakıldıGözaltına alındığı iddia edilen TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldı.
  • ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı!23 Aralık 2016 Cuma 11:51
  • Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • İşte Günün Gazete manşetleri23 Aralık 2016 Cuma 11:20
  • Mete Yarar: İdam gelirse kaçanlar iade edilmez23 Aralık 2016 Cuma 11:16
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonu23 Aralık 2016 Cuma 11:09
  • HDP'li Pervin Buldan gözaltına alındı haberi yalan çıktı23 Aralık 2016 Cuma 10:54
  • Putin Gülen için harekete geçebilir!23 Aralık 2016 Cuma 10:44
  • Bakanlıktan Julianne Moore açıklaması23 Aralık 2016 Cuma 09:57
  • FETÖ'cü'nün arabasından çıkan not kan dondurdu23 Aralık 2016 Cuma 09:23
  • El Bab’da ev ev DEAŞ’lı aranıyor23 Aralık 2016 Cuma 09:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri