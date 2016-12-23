23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Karnından 13 litre sıvı çıkartıldı

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Karnından 13 litre sıvı çıkartıldı
Konya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Saadet Kızılkaya'nın karnından 13 litre sıvı çıkartıldı.
Karnından 13 litre sıvı çıkartıldı Karnından 13 litre sıvı çıkartıldı Karnından 13 litre sıvı çıkartıldı

 

Konya'da yaşayan 4 çocuk annesi Saadet Kızılkaya, yaklaşık 5 aydır karnı şişmeye eve ağrımaya başladı.

Ağrıları her geçen gün artan ve nefes almakta güçlük çeken Kızılkaya, hastaneye başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda karnında 13 litre sıvı tümör olduğu tespit edilen Kızılkaya'nın ameliyatla karnındaki sıvı alındı.

"ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADIK"

Karın şişkinliğinden rahatsızlandığını ve önce bir kadın doğum doktoruna gittiklerini söyleyen Saadet Kızılkaya, "Bizi bir tıp fakültesine sevk ettiler. Biz de bu hastaneyi uygun bulduk. Ben menopoza gireceğimi düşünürken birden tümör olduğunu söylediler. Şok üstüne şok yaşadık, çünkü hiç beklemediğimiz bir durumdu. Tümör baya bir geniş karın içi zarımı kaplamış. İlk başta korkularım vardı ama şu anda kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Nefes almakta güçlük çekiyordum artık ama şu anda baya rahatım" sözlerini kullandı.

Gerçekleştirilen ameliyatın ardından hasta hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Okuş, "Hastanın karnında çok büyük bir miktarda sıvı vardı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra bunun tümöre ait bir sıvı olduğuna karar verildi. Bu tümör sık görülen bir tümör değil, nadir görülen bir tümör" dedi.

"42 DERECEYE KADAR ISITILMIŞ KEMOTERAPİ UYGULANDI"

Ameliyat ekibinde yer alan Medikal Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler ise, hastaya uyguladıkları ameliyat metodunu ısıtılmış karın içi kemoterapi uygulaması olarak açıklarken, "Yaklaşık 42 dereceye kadar ısıtılmış kemoterapi solüsyonunu belli bire süre dahilinde karın içine tatbik etmek suretiyle yapılan bir uygulama. Kendi hastamızda uygun gördüğümüz dozlarda biraz daha farklı bir bakış açısıyla ele alarak tedavisini uyguladık. Bildiğimiz kadarıyla bu tedavi yöntemi Konya'da ilk olarak uygulandı. Hastanemizde ekim arkadaşlarımızla bu hasta için bu yöntemi Konya'da uygulamış olmaktan son derece mutluyuz. Böyle bir tedavi yöntemini de Konya'ya kazandırdığımız için ayrıca çok mutluyuz" diye konuştu.

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