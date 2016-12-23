23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Putin'den dünya gündemini değiştirecek açıklamalar

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Putin'den dünya gündemini değiştirecek açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında soruları cevapladı.
Putin'den dünya gündemini değiştirecek açıklamalar Putin'den dünya gündemini değiştirecek açıklamalar Putin'den dünya gündemini değiştirecek açıklamalar

Rusya lideri Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında dünya gündemini değiştirecek açıklamalar yaptı.

ABD seçimlerine Rusya'nın müdahil olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Rus lider, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de görevi tamamlanmak üzere olan yönetim ve Demokrat Parti'nin tüm başarısızlıkları için dış faktörleri suçluyorlar. Bunları ben mi yaptım? Bunlar, sistematik sorunlar. Cumhuriyetçi seçmenlerden birçoğunun Rusya Devlet Başkanı'nı destekliyor olması, bazı ABD'lilerin küresel meseleler ve geleneksel değerler konusunda bizim görüşlerimizi paylaştığını gösteriyor.

Rusya ve ABD arasında iyi ilişkiler kurmak için iyi bir temele sahibiz. Sanıyorum, eski ABD Başkanı Ronald Raegan mezarında ters dönmez, partisinin kazandığı için mutlu olur."

Rusya Devlet Başkanı, toplantıda ayrıca ülkesinde bir erken başkanlık seçiminin mümkün ancak gerekli olmadığını söyledi.

'SORUŞTURMAYI YAKINDAN İZLEYECEĞİZ'

Putin ayrıca, Ankara'daki büyükelçi suikastini yakından izleyeceklerini söyledi. Rus lider, "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım.

"Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek"

Putin, dün düzenlenmesi planlanan büyük basın toplantısını Büyükelçi Karlov’un cenaze törenine katılmak için bugüne ertelemişti.

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