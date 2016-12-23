23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı!

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Euroleague'in CEO'su Bertomeu, 2017'de İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'un planlandığı gibi yapılacağını ve terör olayları sebebiyle geri adım atmayacaklarını açıkladı.
Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı!
Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı! Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı! Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı!

THY Euroleague'in CEO'su Jordi Bertomeu, son zamanlarda İstanbul'dan alınıp alınmayacağı tartışılan Final Four organizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Final Four 2017'nin planlandığı gibi İstanbul'da yapılacağını açıklayan Bertomeu, "Tabii ki endişeliyiz. İstanbul'da son zamanlarda terör olayları yaşanmış olsa da İstanbul'dan vazgeçmeyeceğiz. Geri adım atmayacağız. Eğer geri adım atarsak başkaları kazanır." şeklinde konuştu.

Tokat gibi Türkiye cevabı! Helal olsun...
"İNSANLAR BİLET ALARAK GEREKLİ MESAJI VERDİ"

Gerekli önlemlerin alınması konusunda devletten garanti aldıklarını da belirten Jordi Bertomeu, "Güvenlik önlemleri konusunda gerekli garantileri aldık, Türk Devleti uluslararası bir organizasyonda sorun yaşanmaması konusunda bizden daha çok dikkat ediyor. Taraftarlar da biletlerin satışa çıktığı andan yarım saat sonra tüm biletleri bitirerek en güçlü mesajı verdi." ifadelerini kullandı.

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