23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:20Öğle 13:10İkindi 15:26Akşam 17:48Yatsı 19:15
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 77.119 -0.37
  • Altın: 127,713 0.24
  • Dolar: 3,5072 -0.14
  • Euro: 3,6644 -0.19

Sevgilisine fuhuş yaptırıyormuş

»
Adana’da 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 1 kadın ve 2 erkek tutuklandı. Tutuklulardan Soner Y. ve Kader Özlem İ.’nin sevgili olduğu; Soner Y.’nin sevgilisine fuhuş yaptırdığı öğrenildi.
Sevgilisine fuhuş yaptırıyormuş
Sevgilisine fuhuş yaptırıyormuş Sevgilisine fuhuş yaptırıyormuş Sevgilisine fuhuş yaptırıyormuş

Bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda, Zafer A. (46), Soner Y. (32) ve Kader Özlem İ.’nin (20) fuhşa aracılık, yer ve temin, fuhşa teşvik suçlarını işlediği belirlendi.

FUHŞA ARACILIK DA VAR

Polisin yaptığı takipte, Soner ve Kader Özlem İ.’nin sevgili olduğu, Soner Y.’nin sevgilisine fuhuş yaptırdığı, Kader Özlem İ'nin de müşteri olduğu zamanlarda, iki kadın çağırıp fuhşa aracılık ettiği tespit edildi. Zafer A.’nın ise Yıldız K. isimli Suriyeli bir genç kadına fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Yapılan bu tespitlerin ardından polis eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese operasyon yaparak zanlıları yakaladı. Şüpheliler, fuhuş suçlamalarını kabul etmedi.

'FUHUŞ' İÇİN 'KUZEN' ŞİFRESİNİ KULLANIYORLARMIŞ

Sevgililerin ifadelerinde, fuhuş pazarlığı sorulduğu zaman bakıcı parası aldıklarını, fuhuş parası almadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ayrıca zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için "fuhşa", "kuzen" dedikleri öğrenildi. Şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
26 ton Türk mandalinasının Rusya'ya girişi engellendi26 ton Türk mandalinasının Rusya'ya girişi engellendiRosselhoznadzor Ajansı, gerekli sağlık koşullarını taşımadığı gerekçesiyle Türkiye’den getirilen 26 ton mandalina Rusya'ya giremedi.
Sevgilisine fuhuş yaptırıyormuşSevgilisine fuhuş yaptırıyormuşAdana’da 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 1 kadın ve 2 erkek tutuklandı. Tutuklulardan Soner Y. ve Kader Özlem İ.’nin sevgili olduğu; Soner Y.’nin sevgilisine fuhuş yaptırdığı öğrenildi.
Borsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmışlarBorsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmışlarBorsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ,Meclis Araştırma Komisyonu'nun sorduğu bir soru üzerine, Borsa İstanbul'a Fuatavni üzerinden saldırıldığını ifade etti.
Başbakanlık'ta FETÖ tutuklaması!Başbakanlık'ta FETÖ tutuklaması!Fethullah Gülen Terör Örgütü operasyonlarında Başbakanlık çalışanlarına yönelik soruşturma tamamlandı. 12 kişi tutuklanırken bir kişi firar durumunda.
Akın İpek'in malları ne olacak?Akın İpek'in malları ne olacak?Akın İpek'in FETÖ bağlantıları nedeniyle Türkiye'de el konulan varlıklarının dışında, İngiltere'deki varlıkları üzerinde Türk kayyumların yetki sahibi olmadığına karar verdi.
Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı!Euroleague CEO'sundan tokat gibi Türkiye cevabı!Euroleague'in CEO'su Bertomeu, 2017'de İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'un planlandığı gibi yapılacağını ve terör olayları sebebiyle geri adım atmayacaklarını açıkladı.
  • Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı23 Aralık 2016 Cuma 14:05
  • Karnından 13 litre sıvı çıkartıldı23 Aralık 2016 Cuma 13:50
  • Eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı​23 Aralık 2016 Cuma 13:15
  • FETÖ'cüler paraları böyle kaçırdı!23 Aralık 2016 Cuma 12:50
  • Pervin Buldan serbest bırakıldı23 Aralık 2016 Cuma 12:08
  • ABD Büyükelçisi Bass iddiaları cevapladı!23 Aralık 2016 Cuma 11:51
  • Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • İşte Günün Gazete manşetleri23 Aralık 2016 Cuma 11:20
  • Mete Yarar: İdam gelirse kaçanlar iade edilmez23 Aralık 2016 Cuma 11:16
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonu23 Aralık 2016 Cuma 11:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri