Sevgilisine fuhuş yaptırıyormuş

Adana’da 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 1 kadın ve 2 erkek tutuklandı. Tutuklulardan Soner Y. ve Kader Özlem İ.’nin sevgili olduğu; Soner Y.’nin sevgilisine fuhuş yaptırdığı öğrenildi.

Bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda, Zafer A. (46), Soner Y. (32) ve Kader Özlem İ.’nin (20) fuhşa aracılık, yer ve temin, fuhşa teşvik suçlarını işlediği belirlendi.



FUHŞA ARACILIK DA VAR



Polisin yaptığı takipte, Soner ve Kader Özlem İ.’nin sevgili olduğu, Soner Y.’nin sevgilisine fuhuş yaptırdığı, Kader Özlem İ'nin de müşteri olduğu zamanlarda, iki kadın çağırıp fuhşa aracılık ettiği tespit edildi. Zafer A.’nın ise Yıldız K. isimli Suriyeli bir genç kadına fuhuş yaptırdığı belirlendi.



Yapılan bu tespitlerin ardından polis eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese operasyon yaparak zanlıları yakaladı. Şüpheliler, fuhuş suçlamalarını kabul etmedi.

'FUHUŞ' İÇİN 'KUZEN' ŞİFRESİNİ KULLANIYORLARMIŞ



Sevgililerin ifadelerinde, fuhuş pazarlığı sorulduğu zaman bakıcı parası aldıklarını, fuhuş parası almadıklarını söyledikleri öğrenildi.



Ayrıca zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için "fuhşa", "kuzen" dedikleri öğrenildi. Şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.