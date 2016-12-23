23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Akın İpek'in malları ne olacak?

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Akın İpek'in malları ne olacak?
Akın İpek'in FETÖ bağlantıları nedeniyle Türkiye'de el konulan varlıklarının dışında, İngiltere'deki varlıkları üzerinde Türk kayyumların yetki sahibi olmadığına karar verdi.
Akın İpek'in malları ne olacak? Akın İpek'in malları ne olacak? Akın İpek'in malları ne olacak?

 

Londra yüksek mahkemesi, işadamı Akın İpek'in FETÖ bağlantıları nedeniyle Türkiye'de el konulan varlıklarının dışında, İngiltere'deki varlıkları üzerinde Türk kayyumların yetki sahibi olmadığına karar verdi. Koza İpek medya ve madencilik grubunun sahibi Akın İpek, İngiltere'de bulunuyor.

Gruba dahil olan Koza Altın ve diğer şirketler FETÖ bağlantılı oldukları suçlamasıyla Ekim 2015'te kayyuma devredilmişti. Akın İpek'in aile şirketi olan İpek Holding, Koza Altın'da yüzde 25 hisse sahibi.

Mahkeme hükmünün dün açıklanmasından sonra Londra'da yaşayan Akın İpek Reuters'e gönderdiği e-posta mesajında, "Adaletin gerçekleştiğini görmekten çok mutluyum" dedi.

Kayyumlar, Akın İpek'in 2014 Mart ayında İngiltere'de kurulmuş olan Koza Ltd. adlı yan şirketin başkanlığından uzaklaştırılmasını ve şirketin elindeki 60 milyon sterlinlik hissedar sermayesinin kullanımında söz hakkının elinden alınmasını istiyor.

Reuters'in gördüğü mahkeme belgeleri hakimin Türk kayyumlarının İngiltere'deki varlıklar üzerinde söz sahibi olmadığına karar verdiğini gösteriyor.

Yargıç aynı zamanda 60 milyon sterlinin Hanson Varlık Yönetimi tarafından yönetilen hesaplara aktarılmasının ve böylece Koza Ltd. şirketinin daha yüksek bir getiri sağlamasının mümkün olduğuna da hükmetmiş.

SPUTNİK

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