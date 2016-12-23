Başbakanlık'ta FETÖ tutuklaması!

Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi Çalışanlarına yönelik başlatılan FETÖ soruşturma tamamlandı.

BANK ASYA'YA YATIRDILAR

Şüphelilerden 4'nün "Bylock" kullanıcısı olduğu diğer şüphelilerinde Bylock kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları açıklanırken Fethullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıkları açıklandı. Yapılan operasyonlarda şüphelilerden 1 dolar ele geçirildiği, el koyulan şüphelilerin telefonunda yapılan incelemelerde örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı anlatıldı.

YERLERİ DEĞİŞTİ

Şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinden önce BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığı gibi kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra da Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimin'e geçtikleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiler.

REKTÖRÜN OĞLU FİRARİ

12 şüphelinin tutuklandığı operasyonda şüpheli Burak Tekalan'ın ise firari olduğu kaydedildi. Burak Tekalan'ın kapatılan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak Tekalan'ın olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.