23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Borsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmışlar

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Borsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmışlar
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ,Meclis Araştırma Komisyonu'nun sorduğu bir soru üzerine, Borsa İstanbul'a Fuatavni üzerinden saldırıldığını ifade etti.
Borsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmışlar Borsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmışlar Borsa İstanbul'a Fuat Avni ile saldırmışlar

 

 

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ı dinledi.

Karadağ, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Borsa İstanbul'un işgale uğrayan tek finans kurumu olduğunu söyledi.

BORSA İSTANBUL'DA ÇATIŞMALAR SABAHA KADAR SÜRDÜ

Olay günü Borsa İstanbul'un binasına gelen askerlerin bomba ihbarı üzerine içeriye girdiklerini, sonrasında ise güvenlikten sorumluları etkisiz hale getirdiklerini aktaran Karadağ, "Borsada çatışmalar sabaha kadar devam etti. 2 şehit, 40'ın üzerinde yaralımız var. Hedef gözeterek ateş edildi. Ölen ve yaralanan insanların borsa ile de hiçbir bağı yok. Duyarlı vatandaşların müdahalesi ile sabaha karşı borsa kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

YERİNE GETİRMEYEN ŞİRKETLERE TERS YÖNLÜ KUVVET UYGULAMIŞLAR

Himmet Karadağ, FETÖ'nün, prestij şirketlerin listesini elinde bulundurmak amacıyla Borsa İstanbul'da konuşlandığına dikkati çekerek, "Örgütün çıkarları doğrultusunda ekonomik gücü kullanmışlar. Kendileriyle işbirliğine gitmeyen himmet veya haraç adına her ne denirse bunları yerine getirmeyen şirketlere ters yönlü kuvvet uygulamışlar." dedi.

EKONOMİYE DARBE BAŞARILI OLAMAYACAK

Nisan ayından itibaren FETÖ ile aktif mücadeleye başladıklarını belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"İdari yapılanmada yer alan FETÖ linkli unsurları temizlemeye başlamıştık. Darbe girişimi sonrasında ise şüpheli gördüğümüz tüm isimleri işten çıkardık. İstihbarata dayalı isimlerin tamamını işten attık. 

Darbe gecesi bize TRT ve diğer yayın kuruluşlarından çok daha fazla kuvvet ayırmışlar. Burayı borsa üst yönetimindeki birçok ismin yakın dönemde işten atılması önemli kılmış olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında başka makul bir sebep bulamıyorum.

Yerli ve yabancıların piyasaya güveni darbe girişimi sonrası devam etti. Yaşanan hareketlenmeleri de doğal karşılamak gerekiyor. Yabancı yatırımcı konusunda ciddi bir puan kaybı yaşanmadı. 

Ekonomiye yönelik darbe teşebbüslerin olabileceğini düşünüyoruz ancak bunun başarılı olmayacağı kanaatindeyiz. Darbe teşebbüsleri döneminde bile endeks yüzde 10'lu rakamlarda hareket ediyor. Darbelerin ve savaşların ekonomik yansımaları sürekli oluyor."

"FUATAVNİ" ÜZERİNDEN SALDIRIYORLARDI

Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'u FETÖ üst yönetiminin aktif şekilde istihdam edildiği bir kurum olarak değerlendirdiğini söyledi.

Üst yönetimde yer alan isimleri işten çıkardıkça kendisine yönelik saldırıların da arttığını ifade eden Karadağ, "Kişisel kanaatim işten attığımız isimler Fetullah Gülen'e doğrudan ulaşabilen adamlar. Çünkü belirli bir düzeyin üzerindeki isimleri işten çıkardığımızda hemen Fuatavni üzerinden saldırıyorlardı. Belirli düzeyin altındaki isimleri işten attığınızda ses çıkmıyor ama üst düzeye çıktıkça saldırılar başlıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

ABİ TAKIMI BANK ASYA HİSSELERİNDE MANİPÜLASYON YAPTI

FETÖ'nün mobil teknolojileri aktif şekilde kullandığını değerlendirdiğini vurgulayan Karadağ, "Bunlar namuslu insan olmadığı için doğrusu yanlışı yok. Fetullah Gülen ne emrettiyse o doğru, neyi yasakladıysa o yanlış. Dolayısıyla böyle bir örgütte kullanılamayacak bir yöntem yok. Namazında niyazındaki insanlar talimat gelince tetikçiye dönüşüyor. Doğruları olmadığı için manipülasyon bile yapıyorlar. Raporda bu var, mutlaka komisyona da gelecektir. Hakim ortaklar, yani bunların abi takımı Bank Asya hisselerinde manipülasyon yapmış. Millete o gariban insanlara 'para yatırın, hisse alın' dedikleri dönemde kendileri çıkıyorlar. İsim isim raporda var." diye konuştu.

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