23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Şok iddia: IŞİD diplomat ölüm listesi hazırladı

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Şok iddia: IŞİD diplomat ölüm listesi hazırladı
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı İlyas Umahanov, IŞİD'in yurtdışındaki Rus diplomatların bulunduğu bir ‘ölüm listesi' hazırladığı konusunun gündemde olduğunu ve güvenlik önemlerinin arttırılması gerektiğini ifade etti.
Şok iddia: IŞİD diplomat ölüm listesi hazırladı Şok iddia: IŞİD diplomat ölüm listesi hazırladı Şok iddia: IŞİD diplomat ölüm listesi hazırladı

Federasyon Konseyi'nde yapılan bir oturumda konuşan Umahanov "Şimdilerde IŞİD ve diğer terör örgütlerinin bir ‘ölüm listesi' hazırladığı yönünde bilgiler gündeme geliyor. Bu bilgiler doğru olmayabilir. Ancak uluslararası ve savunma komitelerine yurtdışındaki diplomatik kuruluşlarımız, bu kuruluşlarda çalışanlar ve aileleri için güvenliğin arttırılması yönünde bir protokol göndermeyi teklif ediyorum" ifadelerini kullandı.
 
'MUTLAKA KARŞILIK VERİLMELİ' 
 
Umahanov, böyle sinyallere muhakkak karşılık verilmesi gerektiğini, Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin de terör tehdidinin kuvvetlendiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

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