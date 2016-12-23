Federasyon Konseyi'nde yapılan bir oturumda konuşan Umahanov "Şimdilerde IŞİD ve diğer terör örgütlerinin bir ‘ölüm listesi' hazırladığı yönünde bilgiler gündeme geliyor. Bu bilgiler doğru olmayabilir. Ancak uluslararası ve savunma komitelerine yurtdışındaki diplomatik kuruluşlarımız, bu kuruluşlarda çalışanlar ve aileleri için güvenliğin arttırılması yönünde bir protokol göndermeyi teklif ediyorum" ifadelerini kullandı.
'MUTLAKA KARŞILIK VERİLMELİ'
Umahanov, böyle sinyallere muhakkak karşılık verilmesi gerektiğini, Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin de terör tehdidinin kuvvetlendiğinin göstergesi olduğunu belirtti.
23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Şok iddia: IŞİD diplomat ölüm listesi hazırladı
Federasyon Konseyi'nde yapılan bir oturumda konuşan Umahanov "Şimdilerde IŞİD ve diğer terör örgütlerinin bir ‘ölüm listesi' hazırladığı yönünde bilgiler gündeme geliyor. Bu bilgiler doğru olmayabilir. Ancak uluslararası ve savunma komitelerine yurtdışındaki diplomatik kuruluşlarımız, bu kuruluşlarda çalışanlar ve aileleri için güvenliğin arttırılması yönünde bir protokol göndermeyi teklif ediyorum" ifadelerini kullandı.
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