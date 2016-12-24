24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Sicil affıyla ilgili torba yasa tasarısında süre 6 ay

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Sicil affıyla ilgili torba yasa tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Sicil affıyla ilgili torba yasa tasarısında süre 6 ay
Sicil affıyla ilgili torba yasa tasarısında süre 6 ay Sicil affıyla ilgili torba yasa tasarısında süre 6 ay Sicil affıyla ilgili torba yasa tasarısında süre 6 ay

Yasa yürürlüğe girince milyonlarca kişi kötü sicilden kurtulacak. Aftan yararlanmak için 6 ay içinde borçlu olunan bankaya başvurmak gerekecek

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre; sicil aftan yararlanmak için sadece 6 ay var.

İşte tüm bilinmeyenleriyle sicil affı:

Afla  ilgili torba yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle ilgili ayrıntıları Denetim Turkey Başkanı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Hayrullah Doğan'a sorduk. İşte merak edilenler... 

Aftan yararlanmanın şartları nelerdir?

1- Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde borcunun 'tamamını' ödeyen, aftan yaralanabilecek

 2- Borçlarını, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 'yeniden yapılandıranlar' yaralanabilecek.

 Şartları yerine getirmek yeterli mi?

Evet ama küçük bir ayrıntı var. Sizin kart, kredi, çek borçlarınızla ilgili kayıtlar (kara liste) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutuluyor. Çıkacak olan düzenlemede bankaların Risk Merkezi kayıtlarını dikkate almayabileceği hükmü yer alıyor. Bir başka ifadeyle bankalar gerekli görürse kendi kayıtlarını dikkate alabilecek. Burada bankaları zorlayan bir uygulama olmayacak. Zorunlu olması daha uygun olurdu.

BÜYÜK FIRSAT 

Sicil affı kapsamına giren kredi borçları için hukuki ve cezai sorumluluk olacak mı?

Sicil affından yararlananların bugüne kadar kullandıkları kredilerden dolayı herhangi bir hukuki ve cezai sorumlulukları söz konusu olmayacak. Örneğin; banka, kredi borcunu ödemeyenler hakkında hukuki süreç başlatıp, faiz uygulayabiliyor. Aynı şekilde bankalara, kullandırdıkları kredilerden dolayı ceza kesilemeyecek.

5 YIL KREDİ ÇEKEMİYOR!

Bankalara olan borçlarınızı 90 gün boyunca ödemediğinizde banka borcunu tahsil etmek için yasal yollara başvuruyor. Banka görevlendirdiği avukatlar ile bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu sürecin başlaması kara listeye girdiğiniz anlamına geliyor. Kara listeye girdiğinizde ise en az 5 yıl boyunca bankalardan herhangi bir şekilde kredi, kredi kartı alamıyor veya kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunamıyorsunuz. Başvursanız da banka reddediyor.

YENİ KREDİ KAPISI AÇILIYOR 

 Sicil affı yasası ne getiriyor?

Geçmişte kara listeye düştüğünde oluşan borcunu tamamen ödeyenler veya yeniden yapılandıranlar kredi sicil affı sayesinde kara listeden çıkacak. Bu kişiler 2017 yılmdan itibaren bankaların kredilerinden tekrar yararlanabilecek. 

Borcunu ödeyenin kredi notu artacak mı?

Kara listeden çıkıp kredi kullananlar, bankaya olan borcunu düzenli ve yasal süresinde öderse kredi notu yükselecek. Böylece dilediği zaman bankalardan zorlanmadan kredi çekebilecek.

 Sicil affından kimler yararlanabilir?

Yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce kullandığı kredi ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişiler bu aftan yararlanabilecek.

 Ticari faaliyette bulunmayanlar sicil affından yararlanabilecek mi?

Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan vatandaş, işletme, tüccar, esnaf karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları için sicil affından yararlanabilecek.

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