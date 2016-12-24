TSK açıkladı: DAEŞ'e çok ağır darbe!

TSK'dan yapılan açıklamada ''El Bab'da 68 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. 141 DAEŞ hedefi imha edildi, 2 muhalif şehit oldu'' denildi.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Top-havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 38 DEAŞ 'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 silahlı araç ve 1 Drone imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ'a ait 141 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altın alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 30 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 3 karargâh binası ve 3 bombalı araç garajı imha edilmiştir. Toplamda 68 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.