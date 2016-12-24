24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:27Akşam 17:49Yatsı 19:15
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 76.972 -0.56
  • Altın: 128,025 0.49
  • Dolar: 3,5120 -0.01
  • Euro: 3,6706 -0.02

Adana'da intihar eden kadını annesi zannedince dakikalarca ağladı!

»
Adana'da üst geçitten yola atlayan Eda Özsu'yu, yoldan geçen bir genç kız annesi zannetti. "O benim annem" diyerek dakikalarca gözyaşlarına boğulan genç kadın, Eda Özsu'nun yüzünü görüp annesi olmadığını anladıktan sonra olay yerinden ayrıldı
Adana'da intihar eden kadını annesi zannedince dakikalarca ağladı!
Adana'da intihar eden kadını annesi zannedince dakikalarca ağladı! Adana'da intihar eden kadını annesi zannedince dakikalarca ağladı! Adana'da intihar eden kadını annesi zannedince dakikalarca ağladı!

Adana'da yaşayan Eda Özsu (23), Atilla Altıkat Kavşağı üst geçidine gelerek kendisini bir anda onlarca aracın geçtiği D-400 karayoluna attı. Asfalta kafa üstü düşen kadını gören vatandaşlar, hemen trafik akışına müdahale ederek kadının araçların altında kalıp ezilmesini önledi.

"O BENİM ANNEM, BIRAKIN BENİ"

Bu arada yoldan geçen bir kadın yerde hareketsiz halde yatan kadını annesi zannederek otomobilden indi ve gözyaşları içerisinde kadının yanına koştu. Vatandaşlar, genç kızı sakinleştimeye çalıştı ancak şoka giren genç kız "Bırakın o benim annem, anneme ne oldu" diye bağırıp ağlamaya başladı.

Sağlık ekipleri yüzükoyun yatan Eda Özsü'yu sedyeye koyarken yanına gelip yüzüne bakarak annesi olmadığını anlayan genç kız, hızla olay yerinden ayrıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya Halep’e yerleşiyorRusya Halep’e yerleşiyorRusya ve İran, Halep’in kimin tarafından kontrol edileceğine dair anlaşmazlığa düştü. Halep'i İran'a bırakmak istemeyen Rusya’nın, bölgeye askeri polis taburu gönderdiği öğrenildi.
Bakan açıkladı: Çok önemli bilgilere ulaştık!Bakan açıkladı: Çok önemli bilgilere ulaştık!Bir günlük çalışma ziyareti için Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili olarak, "Çok önemli bilgilere ulaştık" dedi.
DEAŞ'lı teröristler örgütün haberleştiği programı açıkladıDEAŞ'lı teröristler örgütün haberleştiği programı açıkladıŞanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırı ve ÖSO'nun 2 mensubuna yönelik suikast planı önlendi.
Dünyada 10 tane var biri Devlet Bahçeli'deDünyada 10 tane var biri Devlet Bahçeli'deMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13’üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezindeki sertifika törenine katıldı.
Ağrı'da teröre lanet yürüyüşü yapıldı!Ağrı'da teröre lanet yürüyüşü yapıldı!Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, terörü lanetlemek için yürüyüş yaptı.
Rusya Türkiye yakınlaşması Economist'i rahatsız ettiRusya Türkiye yakınlaşması Economist'i rahatsız ettiYazdığı bir haberle Türkiye siyasetine yön veriyordu The Economist. Şimdi ise Türkiye'yi kontrol edemedikçe çıldırıyorlar..
  • Konyalı Komando bölgede yaşananları anlattı24 Aralık 2016 Cumartesi 15:05
  • Türk Federasyonu binasına bombalı paket bırakıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 14:40
  • Koalisyon güçleri kayıplara karıştı!24 Aralık 2016 Cumartesi 14:15
  • Ak Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü!24 Aralık 2016 Cumartesi 13:25
  • Son noktayı koydu: Hiç çekinmeden yaparız!24 Aralık 2016 Cumartesi 13:20
  • Gelinin müstehcen görüntüleri ortalığı birbirine kattı24 Aralık 2016 Cumartesi 13:00
  • Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almama sebepleri...24 Aralık 2016 Cumartesi 12:59
  • Sosyal medyada terörü öven kaç kişi tutuklandı?24 Aralık 2016 Cumartesi 12:37
  • 17 yaşındaki çete lideri yakalandı24 Aralık 2016 Cumartesi 12:30
  • Katil Altıntaş'ın sevgilisi gözaltına alındı24 Aralık 2016 Cumartesi 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri