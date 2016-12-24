24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki DEİK Genel Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki DEİK Genel Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşması:

Bu dönemde yatırımını erteleyen herkes, benim nazarımda ekonomiye saldıranların tarafındadır.

'MİLLİ SEFERBERLİK DEDİĞİMİZ...'

İş dünyasından tek beklentimiz piyasayı hareketlendirmesidir. Herkesin bekleme durumuna geçmesi en büyük sıkıntıdır. Bu yüzden milli seferberlik diyorum. Benim dediğim milli seferberlik eline silah al çık değil.

'AMAÇ OPERASYONLARA ZEMİN HAZIRLAMAK'

Birileri döviz spekülasyonuyla ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Amaç siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Aynısı komşu ülkelerde de yapıyorlar. Ama bunu, İnşaallah, bozacağız.

Defalarca bu tuzağa çekilmeye çalıştık. 2009 yılında, bizden kaynaklanmayan bir küçülme yaşadık. 

17 - 25 ARALIK'TAKİ İŞ ADAMLARI

Gezi olaylarını hatırlayın, tüketmeyin ekonomi dursun diyorlardı.

17-25 Aralık'ta iş adamlarının da olduğunu biliyorum.

15 Temmuz'u takip eden günlerde milletimiz 12 milyar dolar bozdurmasaydı orada da aynı oyunu oynayacaklardı.

'BUNLARIN MAZLUM DERDİ YOK'

Lafa geldiği zaman bakıyorsunuz, bir tane hayvancık petrol yığınına düştüğü zaman ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Mülteciler konseyi açıklama yapmış, yapsa n'olur. Tedbir var mı? Yok. Botlar şişleniyor, o insanlar ölüyor. Türkiye'ye verdikleri söz var. 3 milyar avro. Sadece 667 milyon avro gönderdiler. Bunların gelirleri bizden fazla. Bunların ezilen mazlum gibi dertleri yok, bunlar bizde var.

'SİZİN DEFTERLERİNİZİ BİLİYORUZ'

Biri çıkmış parlamentoda bize ne dünyadan diyor. Gaziantep, Kilis'te vatandaşlarımız ölüyor. o güne kadar sabretmişiz. O gün dedik ki duramayız. Biz şimdi gireceğiz. Ve ilk adımı attık, girdik. Celabrus'tan başladık. Sonra güneye doğru gideceğiz, dedik. Akıl vermeye başladılar, ne işimiz var dediler. Bizim için tehdit buralar. Bu hallolmaz Gaziantep, Kilis, Urfa her zaman tehditte. Dertleri Kuzey Suriye'de yeni devlet kurmak, biz böyle bir devletin kurulmasına müsade etmeyeceğiz.

PKK'lıların hayali burada bir devlet kurmak değil miydi? Şimdi sıkıya gelince 'Bizim böyle bir hedefimiz yok' diyorlar. Siz kime yutturuyorsunuz? Biz sizin defterlerinizi biliyoruz.

'AB'YE ALINMAMA SEBEBİMİZ'

Bizim AB'ye alınmama sebebimiz belli. Kendilerine söylüyorum da burda söylemem doğru değil. Karar tamamen siyasi. Karar bizim inancımızla alakalı. Özel görüşmelerimizde diyorlar ki, 'Siz Müslümansınız, boşuna uğraşmayın sizi almayacaklar.' Ama sorsanıoz onlarda inanç özgürlüğü var. Bunlar Fransa'da bile Romanlar'ı yaşattılar mı? Biz burada Romanlar'la iç içe yaşıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben Roman kardeşlerimle birlikte büyüdük. Aynı ilkokulda okuduk. Bizim dinimizde böyle bir ayrım yokki.

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