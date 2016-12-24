24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu

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Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a bir Noel mektubu yazdı.
Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu

Donald Trump mektupla ilgili yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'den çok hoş bir mektup. Düşünceleri oldukça doğru. Umarım iki taraf da bu düşüncelerini sürdürebilir ve alternatif bir yola girmek zorunda kalmayız." ifadelerini kullandı.

Putin'in Trump'a yazdığı mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Bay Trump, Lütfen en içten Noel ve Yeni Yıl kutlamalarımı kabul edin. Ülkelerimizin son yıllarda karşı karşıya kaldığı ciddi küresel ve bölgesel mücadeleler bize ABD ile Rusya arasındaki ilişkinin modern dünyanın istikrarı ve güvenliği için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Umuyorum ki, görevi devraldığınız zaman, yapıcı ve faydalı bir tarzda davranarak, iki yönlü bir işbirliği için farklı alanlarda önemli adımlar atacağımız gibi, uluslararası alanda da nitelikli bir işbirliğine gidebileceğiz. Lütfen siz ve aileniz için sağlık, mutluluk, saadet ve başarı dileklerimi kabul edin.

Saygılarımla

Vladimir Putin"

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