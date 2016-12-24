Putin'den yeni bir açıklama daha! 'Çok yakın'

Suriye'de barışın sağlanması için Moskova'da yapılan mutabakat ardından Rusya ateşkes için kolları sıvadı, ABD ise ateşkese yanaşmıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin, Halep tahliyelerinin ardından amaçlarının bütün Suriye'de ateşkes sağlamak olduğunu söyledi. Barış görülmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenebileceğini belirten Putin, "Bu görüşmeye, Türkiye, İran, Esed hazır, Nazarbayev görüşme ortamını hazırlama hususunda hazır" dedi.

Putin, "Halep konusunda Türkiye yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı ve İran yönetimi, elbette bizim de aktif katılımımız olmadan sonuç alınamazdı.'' dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suri¬ye'de 2011 yılından beri devam iç savaşla ateşkesi sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavroVun yardımcısı Gennady Gatilov da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerde Suriye'nin genelinde uygulanacak bir ateşkes planının konuşulacağını söyledi. Galilov. Ocak ayının ortalarında Türkiye, İran ve Rusya'nın katılacağı görüşmelerin ana konusunun Suriye'de ülke genelinde bir ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti. Salı günü Moskova'da ya¬pılan görüşmelerde üç ülkenin savunma ve dışişleri bakanları Suriye'de barışın sağlan¬masına katkıda bulunmak için hazınz mesajları vermişti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hal ta Japonya'ya yaptığı ziyaretinde, Astana'da yapılacak görüşmelerin Cenevre'nin devamı niteliğinde olacağını belirtmişti. Putin ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikle Suriye'de barışın devamını önereceklerini söylemişti.

Putin ayrıca, Ankara'daki büyükelçi suikastini yakından izleyeceklerini söyledi. Rus lider, "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım.

Putin'in düzenlediği yıllık basın toplantısına 1437 gazeteci katılarak rekor kırdı.