Katil Altıntaş'ın sevgilisi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı.



Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın irtibatlı olduğu ByLock listesindeki bir polis gözaltına alındı.

SEVGİLİSİ KIRIKKALE'DE GÖZALTINA ALINDI!

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre cep telefonu kayıtlarından (HTS) tespit edilen saldırganın kız arkadaşı da Kırıkkale'de gözaltına alındı.

HANGİ SORULAR SORULACAK?

Saldırganın son dönemlerde sık sık görüştüğü belirlenen sevgilisine sorgusunda Altıntaş'ın bağlantıları, görüştüğü kişiler, saldırı hakkında kendisi ile herhangi bir şeyler paylaşıp paylaşmadığı ve ideolojine yönelik soruların yöneltileceği kaydedildi!

EN ÇOK GÖRÜŞTÜĞÜ POLİS GÖZALTINDA!

Altıntaş'ın yoğun telefon irtibatı olan isimler de tek tek incelemeye alındı.



Telefon trafiğinde ilk sırada yer alanlar arasında bulununan bir polis gözaltına alındı.



Söz konusu olan polisin FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ByLock listesindeki çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli bir polis memuru olduğu kaydedildi.