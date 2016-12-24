Gelinin eski erkek arkadaşı tarafından çekilmiş cinsel içerikli görüntüler düğün salonundaki her bir masaya dağıtıldığının ortaya çıkmasıyla düğün karıştı. Olayın fark edilmesinin ardından erkek tarafı kadın tarafının üzerine yürüdü. Gerginlik kısa sürede arbedeye dönüşürken, davetliler birbirlerine masa, sandalye fırlatmaya başladı. Olay anı kameralara an ve an kaydedilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.
24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Gelinin müstehcen görüntüleri ortalığı birbirine kattı
Kanada'nın Ontario kentinde gerçekleşen düğünde, gelinin eski erkek arkadaşı intikam almak için davetlilerin masalarına gelinin müstehcen görüntüleri olan fotoğraflarını dağıtması üzerine ortalık birbirine girdi.
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