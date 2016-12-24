Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almama sebepleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni hesap sistemine geçtikten sonraki tablosunu anlattı. Erdoğan, AB'yi ifade ederek 'Bu rakamlarla mı alınmıyoruz?' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik tablosunu açıklarken, Avrupa Birliği konusuna da değindi. Erdoğan, Türkiye'nin birliğe alınmama sebebinin ekonomik olmadığını belirtti ve kendisine konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

'DÜNYADA 3. SIRADA'

Yeni hesap sistemi hakkında bilgi veren Erdoğan, ''Temel ekonomik göstergelere ilişkin ulusal hesaba sistemimiz Avrupa hesap sistemine göre yapılıyor. Geriye doğru düzeltilerek yayınlandı. 800 milyon dolara çıkan gayri safi milli hasılamız, 944 milyon dolara, 10 bin dolara çıkan kişi başı milli geliri 12 bin dolar olarak revize edildi. Yüzde 4,7 olan büyüme verileri yüzde 5,9 olarak düzenlenmiştir. Türkiye milli geliri 100 milyar doların üzerindeki ülkeler Katar ve Çin sonrası 2010-2015 yıllarında 3. sırada yer alıyor. Bu tabloların birbiri ile uyuşmadığını görüyorum.'' şeklinde konuştu.

AB üyesi bir ülkenin dışişleri bakanı tarafından kendisine söylenen cümleyi aktaran Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye alınmama sebebini 'inanç' olarak açıkladı.

'SİZ MÜSLÜMANSINIZ, SİZİ ALMAYACAKLAR'

Erdoğan, şöyle konuştu:

''AB üyeleri arasında benzer durumlarla karşı karşıyayız. Bu rakamlardan mı alınmıyoruz? Bizim alınmayış sebebimiz belli. Burada söylemem doğru değil. Bunların ekonomik durumumuzla alakası yok, karar tamamen siyasi ve inancımızla alakalı. Türkiye onlara güç verir.

Bazıları özel görüşmelerimizde diyorlar ki, 'Siz Müslümansınız, boşuna uğraşmayın sizi almayacaklar' diyor. Bunu bana bir ülkenin dış işleri bakanı diyor. Sorduğunuzda inanç düşünce hürriyeti var. Nerede var ya? Etnik unsurlara sürgün yapamazsın. Fransa'da Romanları yaşattılar mı? Roman kardeşim İzmir'de diyor ki Binali Bey'in Roman danışmanıyım. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ya, ayrım yapamayız. O siyah o beyaz biz de öyle bir şey yok. İnşallah güzel bir şeyler olacak.''

Erdoğan ayrıca, Roman vatandaşlarla birlikte okuduğunu belirterek, ''Ben Roman kardeşlerimle birlikte büyüdük. Aynı ilkokulda okuduk. Bizim dinimizde böyle bir ayrım yokki.'' ifadelerini kullandı.