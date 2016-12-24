24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:27Akşam 17:49Yatsı 19:15
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 76.972 -0.56
  • Altın: 128,025 0.49
  • Dolar: 3,5120 -0.01
  • Euro: 3,6706 -0.02

Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almama sebepleri...

»
Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almama sebepleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni hesap sistemine geçtikten sonraki tablosunu anlattı. Erdoğan, AB'yi ifade ederek 'Bu rakamlarla mı alınmıyoruz?' dedi.
Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almama sebepleri... Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almama sebepleri... Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almama sebepleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik tablosunu açıklarken, Avrupa Birliği konusuna da değindi. Erdoğan, Türkiye'nin birliğe alınmama sebebinin ekonomik olmadığını belirtti ve kendisine konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

'DÜNYADA 3. SIRADA'

Yeni hesap sistemi hakkında bilgi veren Erdoğan, ''Temel ekonomik göstergelere ilişkin ulusal hesaba sistemimiz Avrupa hesap sistemine göre yapılıyor. Geriye doğru düzeltilerek yayınlandı. 800 milyon dolara çıkan gayri safi milli hasılamız, 944 milyon dolara, 10 bin dolara çıkan kişi başı milli geliri 12 bin dolar olarak revize edildi. Yüzde 4,7 olan büyüme verileri yüzde 5,9 olarak düzenlenmiştir. Türkiye milli geliri 100 milyar doların üzerindeki ülkeler Katar ve Çin sonrası 2010-2015 yıllarında 3. sırada yer alıyor. Bu tabloların birbiri ile uyuşmadığını görüyorum.'' şeklinde konuştu.

AB üyesi bir ülkenin dışişleri bakanı tarafından kendisine söylenen cümleyi aktaran Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye alınmama sebebini 'inanç' olarak açıkladı.

'SİZ MÜSLÜMANSINIZ, SİZİ ALMAYACAKLAR'

Erdoğan, şöyle konuştu:

''AB üyeleri arasında benzer durumlarla karşı karşıyayız. Bu rakamlardan mı alınmıyoruz? Bizim alınmayış sebebimiz belli. Burada söylemem doğru değil. Bunların ekonomik durumumuzla alakası yok, karar tamamen siyasi ve inancımızla alakalı. Türkiye onlara güç verir.

Bazıları özel görüşmelerimizde diyorlar ki, 'Siz Müslümansınız, boşuna uğraşmayın sizi almayacaklar' diyor. Bunu bana bir ülkenin dış işleri bakanı diyor. Sorduğunuzda inanç düşünce hürriyeti var. Nerede var ya? Etnik unsurlara sürgün yapamazsın. Fransa'da Romanları yaşattılar mı? Roman kardeşim İzmir'de diyor ki Binali Bey'in Roman danışmanıyım. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ya, ayrım yapamayız. O siyah o beyaz biz de öyle bir şey yok. İnşallah güzel bir şeyler olacak.''

Erdoğan ayrıca, Roman vatandaşlarla birlikte okuduğunu belirterek, ''Ben Roman kardeşlerimle birlikte büyüdük. Aynı ilkokulda okuduk. Bizim dinimizde böyle bir ayrım yokki.'' ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya Halep’e yerleşiyorRusya Halep’e yerleşiyorRusya ve İran, Halep’in kimin tarafından kontrol edileceğine dair anlaşmazlığa düştü. Halep'i İran'a bırakmak istemeyen Rusya’nın, bölgeye askeri polis taburu gönderdiği öğrenildi.
Bakan açıkladı: Çok önemli bilgilere ulaştık!Bakan açıkladı: Çok önemli bilgilere ulaştık!Bir günlük çalışma ziyareti için Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili olarak, "Çok önemli bilgilere ulaştık" dedi.
DEAŞ'lı teröristler örgütün haberleştiği programı açıkladıDEAŞ'lı teröristler örgütün haberleştiği programı açıkladıŞanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırı ve ÖSO'nun 2 mensubuna yönelik suikast planı önlendi.
Dünyada 10 tane var biri Devlet Bahçeli'deDünyada 10 tane var biri Devlet Bahçeli'deMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13’üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezindeki sertifika törenine katıldı.
Ağrı'da teröre lanet yürüyüşü yapıldı!Ağrı'da teröre lanet yürüyüşü yapıldı!Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, terörü lanetlemek için yürüyüş yaptı.
Rusya Türkiye yakınlaşması Economist'i rahatsız ettiRusya Türkiye yakınlaşması Economist'i rahatsız ettiYazdığı bir haberle Türkiye siyasetine yön veriyordu The Economist. Şimdi ise Türkiye'yi kontrol edemedikçe çıldırıyorlar..
  • Konyalı Komando bölgede yaşananları anlattı24 Aralık 2016 Cumartesi 15:05
  • Türk Federasyonu binasına bombalı paket bırakıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 14:40
  • Koalisyon güçleri kayıplara karıştı!24 Aralık 2016 Cumartesi 14:15
  • Ak Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü!24 Aralık 2016 Cumartesi 13:25
  • Son noktayı koydu: Hiç çekinmeden yaparız!24 Aralık 2016 Cumartesi 13:20
  • Gelinin müstehcen görüntüleri ortalığı birbirine kattı24 Aralık 2016 Cumartesi 13:00
  • Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almama sebepleri...24 Aralık 2016 Cumartesi 12:59
  • Sosyal medyada terörü öven kaç kişi tutuklandı?24 Aralık 2016 Cumartesi 12:37
  • 17 yaşındaki çete lideri yakalandı24 Aralık 2016 Cumartesi 12:30
  • Katil Altıntaş'ın sevgilisi gözaltına alındı24 Aralık 2016 Cumartesi 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri