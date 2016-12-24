24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Son noktayı koydu: Hiç çekinmeden yaparız!

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Son noktayı koydu: Hiç çekinmeden yaparız!
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Ülkemizin güvenliği gerektirirse elbette başka operasyonları da hiç çekinmeden yaparız" dedi.
Son noktayı koydu: Hiç çekinmeden yaparız! Son noktayı koydu: Hiç çekinmeden yaparız! Son noktayı koydu: Hiç çekinmeden yaparız!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde STK temsilcileyle bir araya geldi.Türkiye’nin bölgede tarihin yeniden yazıldığı bir süreçten geçtiğini söyleyen Bakan Işık, "Bu süreçte hiç kimsenin bu bölgede, Türkiye’yi hesaba katmadan bir şey yapamayacağını bilmesini istiyoruz. Bölgemizin tekrar en kısa sürede huzura, refaha ve istikrara kavuşması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve tüm millet olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Birinci önceliğimiz ülkemizin huzuru ve güvenliği. Bunun için bugün El-Bab’da operasyon yapıyoruz. Özgür Suriye Ordusu ile oradan Türkiye’ye yönelik tehdidi bertaraf etmek için mücadele ediyoruz. Ülkemizin güvenliği gerektirirse elbette başka operasyonları da hiç çekinmeden yaparız. Önemli olan Türkiye’ye yönelik tehdidin nereden gelirse gelsin kaynağında imha etmektir, yok etmektir" diye konuştu. 

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ŞEHİTLER VAR CANIMIZ YANIYOR

"Operasyonlar sırasında şehitler veriyoruz, canımız yanıyor" diyen Bakan Işık, "Ciğerparelerimizi toprağa veriyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki 4-5 bin yıllık geleneği olan bir milletin evlatları olarak hür ve bağımsız yaşamak için gerektiğinde şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar ilelebet vatan olmaz. En az şehit vererek bu operasyonları tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim ne Suriye ne de Irak’ın toprağının bir karışında gözümüz yok" şeklinde konuştu. 

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