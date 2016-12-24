Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Hac başvurularıyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte bu sorunun yanıtını merak eden vatandaşlar haberimizden tüm detaylara ulaşabilirler. Hac ibadeti için ilk kez kayıt yaptıracaklar ve kayıt durumunu sorgulamak isteyenler burada verdiğimiz bilgilerden yararlanabilirler.
1- 2017 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara (28 Aralık 2016 – 06 Ocak 2017 tarihleri arasında) 20 TL. önkayıt ücreti yatırmış olması gerekmektedir.
2- 2017 yılında Otomatik Kayıt Yenileme işlemi yapılmayacaktır.
3- 2016 yılında Kur'aya katılanlardan hacca gidemeyenler; “Kayıt Yenileme” işlemlerini 09 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında İl ve İlçe Müftülüklerinde veya İnternet ortamında kendileri yapacaklardır.
4- Kayıt yeniletenler; Hac Konaklama türü, Kayıtlı olduğu İl ve ilçesini, İletişim bilgileri ile Kur'a birliktelik işlemlerinde değişiklik yapmak istedikleri taktirde bu işlemlerini 09 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklerden yaptıracaklardır.
5- Kur'a çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanana vatandaşlarımızın, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.
6- 2017 yılı Hac Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme ile ilgili detaylı bilgiye http://hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Hac başvurularıyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte bu sorunun yanıtını merak eden vatandaşlar haberimizden tüm detaylara ulaşabilirler. Hac ibadeti için ilk kez kayıt yaptıracaklar ve kayıt durumunu sorgulamak isteyenler burada verdiğimiz bilgilerden yararlanabilirler.
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