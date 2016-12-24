24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Ak Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü!

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AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Ak Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü!
Ak Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü! Ak Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü! Ak Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü!

Yeğeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini öğrenen AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut (35), yeğenini kurtarmak için olay yerine gitti.

Uyuşturucu satıcıları ile bir süre tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Bulut’un kanlar içinde yerde kaldığını gören saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
 
Bulut’un yeğeni olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı.
 
Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.

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