24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:27Akşam 17:49Yatsı 19:15
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 76.972 -0.56
  • Altın: 128,025 0.49
  • Dolar: 3,5120 -0.01
  • Euro: 3,6706 -0.02

MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın!

»
MHP lideri Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. El-Bab zebanilerin başına yıkılmalı ve hepsinin kökü kazınmalıdır." dedi.
MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın!
MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın! MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın! MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptığı konuşmada terörle mücadele için kararlılık vurgusu yaptı ve teröre destek veren ülkelere sert tepki gösterdi. Bahçeli El-Bab'ın önemine dikkat çekerek, "Fırat Kalkanı harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. . El-Bab'dan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı, Ankara'yı tehlikeye atarız. El-Bab zebanilerin başına yıkılmalı ve hepsinin kökü kazınmalıdır." dedi.

İşte o konuşmadan satır başları:

"Bir yanda FETÖ bir yanda PKK diğer yanda DAEŞ ve DHKP-C Türkiye'ye kastetmenin yarışına girdiler. Dost görünen ülkeler şeker dağıtır gibi teröristler silah dağıttılar. Türkiye ihanet kıskacındadır. 2016  yılında teröristler zincirlerinden boşanmış gibi saldırdılar. 

BÜYÜKELÇİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN EMİR ALDI

Görüyorsunuz tablo dehşet durumda.Türkiye kan kaybetmektedir. Rusya büyükelçisini suikast yapan terörist Türkiye'nin güvenirliğini sarsmak için emir almıştır. Türk milleti vatanını namusu olarak görmektedir ve hep birlikte şehitliğe hazırdır.

EL-BAB BAŞLARINA YIKILMALI

Fırat Kalkanı harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bu topraklardaki teröristler ülkemizi tehdit ediyor. El-Bab'dan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı, Ankara'yı tehlikeye atarız. El-Bab zebanilerin başına yıkılmalı ve hepsinin kökü kazınmalıdır.

ABD'NİN YPG'YE SİLAH VERMESİ NE ANLAMA GELİYOR

Türkiye terörü kaynağında yok ederken teröre destek veren ülkelerle de siyasi mücadeleye gidilmelidir. ABD'nin YPG'yi silahlandırılması  ne anlama gelmektedir.ABD'ye yönelik iddialar yenilir yutulur gibi değil.20 Aralık’ta Rusya ve İran ile yapılan mutabakat önemli ve ümit vericidir. Bildiride YPG ve PKK’nın bulunmaması ise oldukça mahsurludur

CHP'YE YÜKLENDİ: NEDEN KORKUYORLAR

MHP, sözünün ardında fikri çizgisinin yanındadır. Diyorum ki; 15 Temmuz'da vatan kaybının sınır hattına gelmiştik. İlanı yapılmamış bir Sevr'i yaşayacaktık. Milletimiz paramparça olacaktı. Ülkemizi Suriye ve Irak yapma planları dolaşımdadır.Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemde yönetileceğine karar versin. CHP bundan neden korkuyor? Yürürlülükteki rejimin son bulacağını hangi bilgiyle izan ediyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan El-Bab ve Münbiç'ten sonraki hedefleri açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan El-Bab ve Münbiç'ten sonraki hedefleri açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Erol Olçok kampüsü açılışında konuştu.
Binali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayıBinali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayıDolmabahçe'de kadın girişimcilerle bulunan Başbakan Binali Yıldırım, sınır dışında devam eden operasyonlara değindi.
MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın!MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın!MHP lideri Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. El-Bab zebanilerin başına yıkılmalı ve hepsinin kökü kazınmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki DEİK Genel Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Ziya Pir'e hukuk dersiAdalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Ziya Pir'e hukuk dersiAdalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in soru önergesine cevaplandırdı.
Yedek vekillik krizi rötuşla düzeltilecek!Yedek vekillik krizi rötuşla düzeltilecek!Ak Parti, bazı hükümleri tartışılan anayasa teklifinde ‘rötuş’ yapmaya hazırlanıyor. Ak Partili vekillerin kafasını karıştıran ‘yedek milletvekilliği’nin adının ‘kontenjan milletvekilliği” olarak değiştirilmesi gündeme geldi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü24 Aralık 2016 Cumartesi 08:34
  • Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz24 Aralık 2016 Cumartesi 08:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toprağa gömeceğiz23 Aralık 2016 Cuma 15:57
  • AK Parti'den kritik hamle! Tüm illere gönderildi23 Aralık 2016 Cuma 13:47
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete övgü23 Aralık 2016 Cuma 11:57
  • İşte Sevr antlaşmasının bilinmeyen maddeleri23 Aralık 2016 Cuma 11:46
  • Teklifteki maddeden ‘yedek’ vekil ifadesi çıkarılıyor23 Aralık 2016 Cuma 10:06
  • Van’da 506 kişi CHP üyeliğinden atıldı23 Aralık 2016 Cuma 10:00
  • Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti23 Aralık 2016 Cuma 08:39
  • CHP’li teşkilata kayyum atandı23 Aralık 2016 Cuma 00:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri