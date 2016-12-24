24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Binali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayı

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Binali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayı
Dolmabahçe'de kadın girişimcilerle bulunan Başbakan Binali Yıldırım, sınır dışında devam eden operasyonlara değindi.
Binali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayı Binali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayı Binali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayı

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabulünde konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin eleştirilere yanıt veren Başbakan, "Bazıları diyor ki 'Fırat Kalkanı'nı niye başlattınız? Bizim orada ne işimiz var?' Bu Fırat Kalkanı başladıktan sonra Türkiye bölgede işin içine tam anlamıyla girdi. Peki başlatmasaydık, 'Gaziantep'in ortasına füze düşüyor, Kilis'in ortasına füze düşüyor, onlarca insan ölüyor, nerede bu devlet, niye bunlara bakmıyor?' Bakmanın yolu tehdidi kapıya gelmeden durdurmaktır" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

BIRAKIN SIRTIMIZI SIVAZLAMAYI DA BİRAZ YÜK ALIN

Bugün bakın dünya büyük bir aymazlıkla, duyarsızlıkla, çaresizlikle izledi Halep'i. Bir şey yapamadılar ama tek Türkiye yaptı. Türkiye, o ateş çemberinin içine girdi, 45 bin insanı oradan çıkardı. Ölümden kurtardı. Şimdi herkes, Amerika'dan tut, Avrupa'ya kadar 'Türkler büyük iş başardı.' diyor. Bırakın bizim sırtımızı sıvazlamayı da biraz yük alın. Bu dünya hepimizin ortak mirası, nimetlerini paylaşırken en önde gidiyorsunuz, külfetlerine, sorunlarına geldiği zaman nasihat veriyorsunuz.

BİZE YAKIŞANI YAPTIK PİŞMAN DEĞİLİLİZ

Biz böyle bir dünya hayal etmiyoruz, bizim hayal ettiğimiz dünya nimette de külfette de aynı şekilde yük, sorumluluk alan bir dünya. Bu anlamda Allah'a şükür Türkiye, geleneğiyle, tarihiyle, inancıyla ters düşecek hiçbir işin içinde olmadı. Hem evimizin içini hem ülkemizin içini olabildiğince güvenlikli hale getirmeye çalışırken, bir yandan da evinden, barkından, yurdundan ayrılmak zorunda olan milyonlara kucak açtık.Bize yakışanı yaptık, pişman değiliz.

Son 2 ayda sadece 3 kişi dağa çıktı. Doğuda müthiş bir yatırım imkanı var.

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