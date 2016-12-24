Fransa'da Ocak 2015'ten bu yana ayda ortalama üç olmak üzere toplam 60 cami saldırıya uğradı. Fransız siyasetçiler ise suskunluğunu koruyarak saldırıları sessizce onaylıyor.
Mabede saldırı serbest
Fransa'da camilere saldırıların sayısı artarken Fransız siyasetçiler suskunluğunu koruyor. Geçen hafta Chateau Thierry kasabasında bir caminin kundaklamnası karşısında siyasilerin sessiz kalmasını değerlendiren uzmanlar, Müslümanlara yapılan saldırıların medya tarafından 'normalleştirildiğini' belirtti. Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği verilerine göre, Ocak 2015'ten bu yana, Fransa'da toplam 60 cami saldırıya uğradı.
Bir kısmı siyaseten kör
Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği Sözcüsü(CCIF) Marwan Muhammed de camilere saldırıların 'ırkçılık' kapsamında düşünülmediği için siyasilerin ve sivil toplum örgütlerinin tepki göstermediğini söyledi. SOS Racisme Kurumu Sorumlusu Marouane Zaki ise Müslümanların ibadethanelerine saldırıların ırkçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu konuda Fransa'da 'siyasi bir körlük' yaşadıklarını söyledi.
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Fransa'da cami saldırılarına skandal onay!
Fransa'da Ocak 2015'ten bu yana ayda ortalama üç olmak üzere toplam 60 cami saldırıya uğradı. Fransız siyasetçiler ise suskunluğunu koruyarak saldırıları sessizce onaylıyor.
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