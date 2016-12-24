Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!

Sivas'ta polis, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yaptığı aracın muavinine otobüsteki çöplerin nereye boşaltıldığını soran ve şüpheli hareketlerde bulunan E.A'yı takibe aldı.
16 GRAM BONZAİ VE 6 EKSTAZİ HAP ÇIKTI
Bir süre sonra yolcu otobüsünün çöplerini döktüğü konteynere yönelen ve buradan içinde uyuşturucu bulunan tavuk dürümü çıkaran E.A, suçüstü yakalandı. Tavuk dürümün içinde 16 gram bonzai ve 6 ekstazi hap ele geçirildi.
E.A'nın takip edildiğini anlayınca içinde bonzai ve uyuşturucu hap bulunan tavuk dürümü, otobüsteki çöp kutusuna attığı belirlendi. E.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.