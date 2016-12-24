24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!

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Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!
Sivas'ta bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, çöp konteynerine atılan tavuk dürümün içinde bonzai ve uyuşturucu hap buldu
Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti! Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti! Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!

Sivas'ta polis, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yaptığı aracın muavinine otobüsteki çöplerin nereye boşaltıldığını soran ve şüpheli hareketlerde bulunan E.A'yı takibe aldı.

16 GRAM BONZAİ VE 6 EKSTAZİ HAP ÇIKTI

Bir süre sonra yolcu otobüsünün çöplerini döktüğü konteynere yönelen ve buradan içinde uyuşturucu bulunan tavuk dürümü çıkaran E.A, suçüstü yakalandı. Tavuk dürümün içinde 16 gram bonzai ve 6 ekstazi hap ele geçirildi.

Tavuk dürümün içinden bonzai çıktı!

E.A'nın takip edildiğini anlayınca içinde bonzai ve uyuşturucu hap bulunan tavuk dürümü, otobüsteki çöp kutusuna attığı belirlendi. E.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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