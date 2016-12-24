24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Belçika'nın notunu kırıldı

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Belçika'nın notunu kırıldı
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Belçika'nın notunu indirdi.
Belçika'nın notunu kırıldı Belçika'nın notunu kırıldı Belçika'nın notunu kırıldı

Fitch Ratings'den yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın yerli ve yabancı para cinsinden notunun "AA"dan "AA-" seviyesine indirildiği, not görünümünün ise ''durağan'' olarak belirlendiği bildirildi.

Not indirimiyle ilgili değerlendirmede, ülkede yapılan vergi reformu nedeniyle mali gelirlerde düşüş yaşandığı vurgulanan açıklamada, Belçika'nın bu yılki bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı tahmininin yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltildiği belirtildi.

Fransa ve Belçika'daki terör saldırıları nedeniyle Belçika'nın güvenlik önlemlerine yaptığı harcamaların arttığına işaret edilen açıklamada, bu saldırılar nedeniyle ülkede turizm gelirleri ve perakende faaliyetlerin düştüğü kaydedildi. 

Açıklamada, ayrıca Belçika'da koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partiler arasındaki görüş ayrılıklarının mali hedefleri yakalama konusunda risk oluşturduğu ifade edildi.

Fitch Ratings, Belçika ekonomisinin geçen sene yüzde 1,5 büyüme kaydetmesinin ardından bu yıl yüzde 1,2, gelecek sene yüzde 1,3 ve 2018'de yüzde 1,5 büyüme yakalamasını tahmin ediliyor.

Uzmanpara

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