Almanlardan Donald Trump’a borç kıyağı

Trump ve damadı Jared Kushner’in toplamda 670 milyon dolar borcu olduğu Deutsche Bank’ın mortgage davası nedeniyle ödemesi gereken cezanın 14 milyar dolardan 7.2 milyar dolara inmesi tartışma yarattı.

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın, ABD otoriteleriyle mortgage destekli menkul kıymet soruşturması konusunda 7.2 milyar dolar karşılığında uzlaşmaya vardığı açıklandı. ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank’ın 14 milyar dolar ödemesini istemişti. Yapılan anlaşma ile Deutsche Bank, 3.1 milyar dolar ceza ödeyecek ve konut sahiplerine yardım için 4.1 milyar dolar rahatlatma sağlayacak. Ancak piyasaları asıl ilgilendiren konu ABD Başkanı Donald Trump’ın Deutsche Bank’a olan 300 milyon dolarlık borcu oldu. Alman banka 2023 ve 2024 vadeli kredilerin yeniden yapılandırılarak Trump’ın başkanlık dönemiyle ilgili yükümlülük çatışmasının önleneceğini duyurdu.

Ancak uzmanlar meselenin iş ahlakı konusunda önemli soru işaretlerini beraberinde getirdiğine işaret ederek borçlu bir kişinin borcu bulunduğu kuruma karşı ne kadar objektif olacağının hep kuşku yaratacağını belirtiyor. Bu arada Alman Deutsche Bank’a Trump’ın yanı sıra Trump’ın damadı Jared Kushner’in de 370 milyon dolarlık kredi borcu olduğu belirtildi. Diğer yandan İsviçreli Credit Suisse de ABD Adalet Bakanlığı ile mortgage menkul kıymetlerine yönelik soruşturmada 5.3 milyar dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

Donald Trump’ın, Deutsche Bank’tan kullandığı 300 milyon dolarlık krediyle başta Washington’da açılışı yapılan otelinin yanı sıra üç farklı projeye daha kaynak sağladığı belirtiliyor.