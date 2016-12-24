24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Emekliye ek ikramiye belli oldu

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Emekliye ek ikramiye belli oldu
408 bin memur emeklisine ikramiye farkı Meclis komisyonundan geçti, Genel Kurul yolunda. 30 yılın üstündeki çalışılan her yıla 4 bin liraya varan ödeme yapılacak.
Emekliye ek ikramiye belli oldu Emekliye ek ikramiye belli oldu Emekliye ek ikramiye belli oldu

Memur emeklilerine ikramiye farkı yasalaşma yolunda. 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme, önceki akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, kısa süre içinde de TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerine, 30 yılı aşan her yıl için ödeme yapılacak. Örneğin 40 yıl çalışan bir memur emeklisine, 30 yıl üzerinden para aldığı için kalan 10 yıla ilişkin ödeme yapılacak.

Yıllık yaklaşık 4 bin liraya varan ödemeler söz konusu olacak. İkramiye, memurların görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkat alınarak hesaplanacak.

Hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.

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Emekliye ek ikramiye belli olduEmekliye ek ikramiye belli oldu408 bin memur emeklisine ikramiye farkı Meclis komisyonundan geçti, Genel Kurul yolunda. 30 yılın üstündeki çalışılan her yıla 4 bin liraya varan ödeme yapılacak.
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