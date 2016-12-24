Başbakan açıladı: Avrupa'dan iyiyiz

Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Türkiye ekonomisinin 2003-2015 yılları arasında ortalama yüzde 5,9 büyüdüğünü kaydeden Yıldırım, bir başka deyişle milli gelirin 3'e katlandığını, "1 Türkiye'nin 3 olduğunu", Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yerini aldığını söyledi.

'FİNANSTA AVRUPA'DAN İYİYİZ'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyadaki gidişatın tam tersine, kriz zamanları yatırımları artırdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki kriz algısının özellikle 2008-2009'da çok düşük düzeyde kalması, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle o dönemki küresel krizin Türkiye'yi teğet geçmesinin altındaki sebep; kamu yatırımlarının azaltılması yerine daha da artırılması yönündeki kararlılığımızdır. Daha sonra biz bu uygulamayı yaptık, G20 toplantılarında bu konu konuşuldu. 'Biz yanlış yaptık, küresel krizde yatırımları durdurma değil, artırmalıydık...' O dönemlerde ben Ulaştırma Bakanıydım. 4 bin şantiyede bizim Türkiye'de müthiş bir çalışma vardı. Şimdi yurt içinde insanlar sağa sola gidiyor, geziyorsunuz, işiniz icabı, seyahat ediyorsunuz... Çalışmaları görünce sizin kriz algısına yönelik fikriniz de değişiyor. Zaten ekonomi başlı başına yarı yarıya algıdır, diğer yarısı da ekonomik gerçekliklerden oluşur. Bugün bizim yaşadığımız da odur. Bizim ekonomimizin, bizim göstergelerimizin yetersizliği değildir, algı problemimiz var. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Halbuki finans sektörümüz olarak, Avrupa'dan, dünyadan daha iyi durumdayız. "