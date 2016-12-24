24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Yeni anayasa konusunda flaş gelişme

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Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi.
Yeni anayasa konusunda flaş gelişme
Yeni anayasa konusunda flaş gelişme Yeni anayasa konusunda flaş gelişme Yeni anayasa konusunda flaş gelişme

TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerine 5. gününde devam ediyor.

AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak kabul edildi.

CHP'Lİ VEKİLLER TARTIŞMA ÇIKARDI

Önergenin oylanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz almak istedi. Söz verilmemesi üzerine CHP milletvekilleri ayağa kalktı. Altay'ın Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik sözleri üzerine tartışma yaşandı.

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