ABD’ye sert eleştiri!

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneğinin genel kuruluna katılan Şahin, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"ABD, EN GÜVENİLMEZ MÜTTEFİK HALİNE GELMİŞ TÜRKİYE İÇİN"

Türkiye için ABD’nin en güvenilmez müttefik haline geldiğini de kaydeden Şahin, "Öyle bir müttefik öyle bir dost ki güven sorunu yaşatan bir dost. En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD. Büyükelçinin o açıklamasını bir durum değerlendirmesi olarak algılamak istedir. Şuan Türkiye’de anket yapılsa bu terör örgütlerin arkasında hangi ülke var diye sorulsa çok büyük oranda ABD diye çıkar. Dolayısıyla Türkiye’de büyükelçilik yapan biri bunları görmelidir ve yönetimine rapor etmeli. IŞİD ile mücadele ediyoruz sınır güvenliğimizi sağlayacağız. ABD, PYD’ye silah verirken aynı zamanda bu PYD’nin bir Kürt koridoru oluşturarak Akdeniz’e açılmasını da hedefliyor. Kobani’den Afrin’e kadar bir hat oluşturup orada bir Kürt kantonu oluşturmasını istiyor ve bunu destekliyor. Biz böyle bir müttefikliği tavsif etmiyoruz. Türkiye olarak bunu hasmane bir tutum olarak değerlendiriyoruz" dedi.



PUTİN OBAMA'DAN İYİ

Ocak ayının 20’sinde ABD’de yeni başkanın görevine başlayacağını da ifade eden Mehmet Ali Şahin, şunları söyledi:

"Obama yönetimi ABD açısından silik bir yönetim olarak geçti. Günümüz güçlü liderlerin etkin olduğu iş yapabildiği bir dönemdir. Mesela Putin, bu konuda Obama’dan daha iyi bir dış politika yürütüyor. Şuanda güçlü liderlerin işbaşında olacağı ülkelerin menfaatlerini koruması söz konusudur. O nedenle çok şükür Türkiye’de güçlü liderlik vardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, halkı ile bütünleşip 15 Temmuz’da olduğu gibi bütün bu sıkıntıları aşacaktır."