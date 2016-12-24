CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yayımladığı Noel mesajında, "Özü, barış ve kardeşlik olan semavi dinlerin vatanı Ortadoğu coğrafyasına bugün kan ve barut kokusu hâkim. Bu coğrafyanın yanı başında yer alan ülkemiz ise yaşadığı tüm acılara rağmen barışa sahip çıkmaya çalışıyor. Çünkü yaşadığımız bu topraklar, tarih boyunca birçok farklı inanca ev sahipliği yapan Anadolu, engin bir hoşgörünün, farklılıkları zenginlik kabul eden bir anlayışın sembolü oldu. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu anlayış güçlenerek devam etmiştir. Bütün yurttaşlarımız, hangi inanca, kimliğe, felsefi veya vicdani kanaate sahip olursa olsun eşit haklara sahiptir. Bu ülkenin sahibi de yurttaşların bizzat kendisidir. Tarihte yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, Cumhuriyetin bu büyük ülküsünü sahiplenen halkımızın kalbinde ayrımcılık, ırkçılık düşünceleri asla zemin bulmamıştır. Dostluk, sevgi, karşılıklı saygı ve güven hisleriyle birlikte yaşama irademiz güçlüdür. Çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefi ancak böyle çoğulcu bir demokratik anlayışın hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Yortularını kutluyor, sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramının ülkemize ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Kılıçdaroğlu’ndan ’Noel Yortusu’ mesajı
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Kılıçdaroğlu’ndan ’Noel Yortusu’ mesajıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Noel mesajında, tüm Hristiyan vatandaşların Noel Yortularını kutlayarak, sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramının Türkiye’ye ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diledi.
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