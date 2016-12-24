Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri Süleymanşah Konaklama Tesislerinin karşısında bulunan ve Suriyeliler tarafından işletilen bir lokantada kedi eti ele geçirdi. Lokantada denetim yapan ekipler, kapların içerisinde kedi derisi, kedi eti ve kedi ayaklarını fark etti. Kedi etleriyle birlikte kaçak kesim yapıldığı belirlenen yaklaşık 400 kilo ete da el koyan ekipler lokantayı işleten Suriye uyruklu 4 kişi hakkında cezai işlem uyguladı. Belediye ekipleri daha sonra ise baraka şeklindeki lokantayı iş makineleriyle yıkarak yerinden kaldırdı.
Etlere imha edilmek için el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Lokantada kedi eti ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri Süleymanşah Konaklama Tesislerinin karşısında bulunan ve Suriyeliler tarafından işletilen bir lokantada kedi eti ele geçirdi. Lokantada denetim yapan ekipler, kapların içerisinde kedi derisi, kedi eti ve kedi ayaklarını fark etti. Kedi etleriyle birlikte kaçak kesim yapıldığı belirlenen yaklaşık 400 kilo ete da el koyan ekipler lokantayı işleten Suriye uyruklu 4 kişi hakkında cezai işlem uyguladı. Belediye ekipleri daha sonra ise baraka şeklindeki lokantayı iş makineleriyle yıkarak yerinden kaldırdı.
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