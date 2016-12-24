24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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TBMM Anayasa Komisyonunda kavga

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TBMM Anayasa Komisyonunda kavga
TBMM Anayasa Komisyonunda tartışma çıktı.
TBMM Anayasa Komisyonunda kavga TBMM Anayasa Komisyonunda kavga TBMM Anayasa Komisyonunda kavga

TBMM Anayasa Komisyonunda AK Parti milletvekilleri anayasa değişikliği teklifi üzerinde genel görüşmelerinin tamamladığı yönünde önerge verdi. Önergenin oylanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz almak istedi. Söz verilmemesi üzerine CHP milletvekilleri ayağa kalktı. Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik, “Eşkıyalık yapma. Söz istiyorum. Ne yapıyorsun” demesi üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine CHP milletvekilleri tarafından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'e su atıldı. Komisyonda tartışmalar devam ediyor.

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