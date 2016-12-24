24 Aralık 2016 Cumartesi25 R.Evvel 1438
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Çavuşoğlu: Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız

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Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 2015 Yılı Basın ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödüllerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söylediği gibi, bu olayın arkasında ne var biliyoruz.
Çavuşoğlu: Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız
Çavuşoğlu: Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız Çavuşoğlu: Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız Çavuşoğlu: Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız

Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni, gazetecilerin 2015 yılında ürettikleri ve dereceye giren eserlerden oluşan fotoğraf sergisinin açılmasıyla başladı.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son derece objektif oluşturulan jüri ile başarılı çalışmaların ödüllendirildiğini vurguladı.

AGC gazeteciği dışında Antalya’nın her alanında varolduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Kamu yararını hak ediyor. Öğrencilere burs veriyor. Antalya’nın tanıtımı için çok çaba sarfediyor. EXPO’nun başından sonuna kadar duyarlılık gösteren Antalya’daki gazeteciler oldu. Antalya EXPO’su katılımcı sayısı bakımından ikinci sırada. NATO Dış İlişkiler Toplantısı tüm dünyaya duyuruldu. G20 Zirvesi’ni tüm dünyaya duyurdunuz. Milli takıma da sahip çıkan da Antalya basınıdır” dedi.

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"Hesabını soracağız"
Rusya’daki ilişkileri düzeltirken arkalarında Antalya’nın olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler. Rusya Ankara Büyükelçi Andrey Karlov’a bir terör saldırı sonucu suikast sonucu hayatını kaybetti. Ülkemizden kendisini en iyi şekilde uğurladık, Moskova’da da aynı şekilde karşıladık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söylediği gibi, bu olayın arkasında ne var biliyoruz. İnşallah kısa sürede her yönüyle aydınlatacağız çıkaracağız. Hesabını da soracağız. Putin Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, bu olay bizim ilişkilerimizi bozamayacak. Bu süreçte Rusya ile yakın ilişkilerimizin faydasını da gördük. Doğu Halep’ten 45 bin kişinin tahliyesinde önemli iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar vardır. Herkesle her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama biz Rusya ile işbirliğimizi Suriye’ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması müzakere ile siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruz” dedi.

"Dernek olabilir"
15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında Türkiye medyasının çok önemli rol üstlendiğini aktaran Çavuşoğlu, “Antalya’da gazeteciler tüm Türkiye’de olduğu gibi darbe sonrası en güzel dayanışmayı sergilediler. Gazeteciler eleştirecekler de. İnternet düzenlemesi ile ilgili düzenleme istendi. Bir çok düzenlememin yapılması gerekir. Kamu yararına dernek için başvuru yapılır ve biran önce incelemelerin yapılması için heyet göndeririz. Kamu yarına dernek hüviyetine kavuşursunuz” diye konuştu.
Antalya Gazeteciler Başkanı Mevlüt Yeni, hiçbir kesimin arka bahçesi olmadıklarını tarafsız ve güvenilir yayın yaptıklarını kaydetti.
Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Yeni, 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi de meydanlarda Antalyalı gazetecilerin görevlerinin başında olduğunu kaydetti.
Antalya’nın zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Yeni, “Rusya’nın uçak krizi en çok Antalya’yı etkiledi. Ufak tefek aramızda hatalarla birlikte Antalya’ya sahip çıkan sorunlarına çıkan kentin dertlerini dert edinen bir medyası var. Antalya basının gelecek dönemde çok önemli projeleri olacak. Eğer Rusya’daki turizm faaliyetleri şaha kalkmışsa AGC’nin etkinliklerin çok büyük etkisi vardır.
Yeni, 23 ülkenin gazeteci örgütlerini Antalya’da buluşturmak gibi hedeflerinin olduğunu belirterek, Akdeniz Ülkeleri Gazeteciler Birliği’ni kurmak için de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Yeni, gazetecilerinin sorunlarının çok olduğunu dile getirerek, AGC’nin kamu yararına dernek statüsü kazandırılması için destek istedi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, 15 Temmuz darbe girişimine medyanın tüm gücüyle karşı durduğunu kaydetti.
Demokrasi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünden taviz vermediklerini kaydeden Kolaylı, “Sektörün sıkıntıları var. Hala internet yasamız yok. Önüne her gelen herkes gazeteci olabiliyor. Bir gazetecilik meslek yasasına ihtiyacımız var” dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilik mesleği zor olduğunu belirterek, Antalya basının her zaman çözümün tarafında olduğunu vurguladı.
AGC’nin de kamu yararı karı verilmesi gerektiğini ifade ederek, “ Nuri Kolaylı, Bursa’da imparator gibi ağa gibi. Ama Mevlüt Yeni Antalya’da züğürt ağa gibi. AGC’yi güçlendirmemiz gerekiyor. Kentimiz bir turizm kenti. Kentin tanıtımına öncülük ediyorlar.
Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani,Atay Uslu, Sena Nur Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, davetliler katıldı.

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