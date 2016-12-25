25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yazılı yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı anlatılan açıklamada, kar yağışının aynı kentlerde pazar günü de aralıklı devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. AA

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