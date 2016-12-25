Beşiktaş, Arena'da yara sardı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmayı başardı.

Beşiktaş'a ligde ilk yarının son maçında galibiyeti getiren golü 41. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup 78. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beşiktaş bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de puanını 35'e çıkarmayı başardı. Gaziantepspor ise ligde 11 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmayı, siyah-beyazlı kulübün anlaşmak için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel de statta izledi. İstanbul'a dün akşam gelen Hollandalı futbolcu mücadeleyi locadan takip etti. Locanın alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK GELDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Adriano Correia'nın sarı kart cezalısı olmasından dolayı zorunlu olarak bir değişikliğe gitti.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşma yüksek tempoda başladı. İlk 15 dakika geçilirken, iki ekip de hücumu düşünen bir oyun sergiledi.

MAÇTAKİ İLK BÜYÜK TEHLİKE GAZİANTEPSPOR'DAN

18. dakikada konuk ekip Gaziantepspor, ilk yarının en önemli fırsatlarından birini yakaladı. Savunmadan gönderilen topu Muhammed İldiz, kafasıyla aşırttı. Topu alan Evans Kangwa kalesini terk eden kaleci Fabri ile karşı karşıya geldi. Fabri'yi şık hareketle geçen Kangwa'nın ceza sahası içerisinde topa vurmasını son anda Gökhan Gönül engelledi. Gökhan topu yaptığı hamleyle uzaklaştırırken, pozisyonda küçük bir sakatlık geçirdi.

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra, Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Vincent Aboubakar sağ kanattan pasını ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'a çıkardı. Cenk gelen topu bekletmeden yaptıoğı vuruşla kaleye göndermek istedi ancak top savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda rakibinin elle müdahalesi olduğu iddiasıyla penaltı itirazında bulundu ancak hakemin kararı değişmedi.

Ev sahibi Beşiktaş rakip alanda boşluklar ararken, Gaziantepspor daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin 37. dakikasında savunmanın arkasına gönderilen topa Vincent Aboubakar hareketlendi. Vincent Aboubakar topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

İLGİNÇ DİYALOG VE BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİREN GOL

38. dakikada Beşiktaş tribünleriyle Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Üst üste Gaziantepsporlu oyuncuların yerde kalmasına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar ''İbo takımı ayağa kaldır'' şeklinde tezahüratta bulundu. İbrahim Üzülmez de bunun üzerine sahadaki oyuncularına dönüp ''Kalkın'' işaretinde bulundu. İbrahim Üzülmez'in bu hareketi tribünlerden de alkış aldı.

Beşiktaş, baskısını iyice arttırdı. Atiba Hutchinson'ın pasında Aboubakar topla buluştu. Ceza sahası içerisinde topu alan Aboubakar, topu soluna çekti ve çaprazdan yaptığı şık vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Beşiktaş, 41. dakikada Aboubakar'ın attığı bu golle rakibi karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı.

İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve siyah-beyazlı takım, ilk 45 dakikayı Gaziantepspor karşısında 1-0 önde kapattı.

İKİ KALEDE ÜST ÜSTE İNANILMAZ POZİSYONLAR KAÇTI

Mücadelenin ikinci yarısı da oldukça hareketli başladı. İlk tehlikeli atak konuk ekip Gaziantepspor'dan geldi. Sol kanattan İlhan Parlak, pasını koşu halindeki Nabil Ghilas'ın önüne yolladı. Nabil Ghilas, rakibi Rhodolfo'dan daha hızlı bir şeilde hareketlendi ve bir anda ceza sahasında kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. 61. dakikada Ghilas hafif sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya çok kötü bir şut çekti ve top direğin çok üstünden auta çıktı.

Karşılaşmanın 68. dakiaksında Gökhan Gönül, rakibine baskı yaptı ve korner direğine yakın noktada topu kazanmayı başardı. Gökhan pozisyonun devamında ceza sahasına girmeden yerden ortasını gönderdi. Gökhan'ın gönderdiği topa altıpasa hareketlenen Cenk Tosun topuğuyla şık bir vuruş yaptı ancak kaleci Gökhan Değirmenci topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında top yeniden Cenk Tosun'un önünde kaldı. Cenk, altıpas içerisinde bir kez daha şutunu çekti ancak Gökhan bu pozisyonda da topu çelmeyi başardı.

GÖKHAN BU KEZ PENALTIDA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Skor üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, daha rahat ve etkili oynamaya başladı. 78. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahasına havalandırdığı topta hakem Barış'ın Aboubakar'a yaptığı müdahale sonrası penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı için topu Oğuzhan Özyakup aldı. Bu sırada Quaresma ile Oğuzhan arasında kısa bir penaltı tartışması yaşandı. Quaresma'nın Cenk Tosun'u gösterdiği gözlerden kaçmadı. Penaltı için topun başına geçen Oğuzhan'ın yaptığı vuruşu köşeden kaleci Gökhan Değirmenci çıkarmayı başardı.

Gaziantepspor kalan kısımda beraberlik için yüklenmek istese de mücadelede başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.